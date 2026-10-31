З 1 листопада 2026 року на Донеччині діятиме подовжена комендантська година

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Завтра, 1 листопада 2026 року, майже на всій території підконтрольної частини Донецької області почне діяти подовжена комендантська година — з 16:00 до 11:00. Винятками залишаються лише Олександрівська та Черкаська громади.
Про комендантську годину нагадав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У більшості громад Донеччини, зокрема Краматорській та Слов’янській, комендантська година триватиме 19 годин.
Зазначимо, в Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година залишається без змін і триватиме з 21:00 до 05:00.
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, кому у Слов’янській громаді дозволять пересуватись містом поза межами комендантської години та як отримати необхідну перепустку.