 З 1 листопада 2026 року на Донеччині діятиме подовжена комендантська година
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Очільник ДонОВА нагадав, що з 1 листопада на Донеччині діятиме подовжена комендантська година — крім двох громад

Євген Вакуленко
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Завтра, 1 листопада 2026 року, майже на всій території підконтрольної частини Донецької області почне діяти подовжена комендантська година — з 16:00 до 11:00. Винятками залишаються лише Олександрівська та Черкаська громади.

 

Про комендантську годину нагадав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У більшості громад Донеччини, зокрема Краматорській та Слов’янській, комендантська година триватиме 19 годин.

Зазначимо, в Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година залишається без змін і триватиме з 21:00 до 05:00.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, кому у Слов’янській громаді дозволять пересуватись містом поза межами комендантської години та як отримати необхідну перепустку.

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