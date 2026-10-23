Кому у Слов’янській громаді дозволять пересуватись містом поза межами комендантської години | Вільне Радіо

Комендантська година. Ілюстративне фото: Укрінформ

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З 1 листопада на території Словʼянської громади починає діяти довга комендантська година: з 16:00 до 11:00 наступного дня. Перепустки на пересування в інший час доби видаватимуть лише у разі крайньої необхідності.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

З 1 листопада комендантська година у Слов’янській громаді триватиме з 16:00 до 11:00 наступного дня. Перепустки для пересування поза межами цього часу видаватимуть лише тим, хто працює для життєзабезпечення громади. Для отримання перепустки необхідно подати відповідну заяву до Слов’янської МВА.

“Перепустки будуть надаватися тільки тим, кому вони дійсно необхідні. Наприклад, при роботі магазину дозвіл на перебування на вулиці у комендантську годину отримають лише водій, експедитор, які привозять товар, та конкретний транспортний засіб. А вже продавцям прийдеться пристосовуватися до нового графіку роботи”, — зазначив Вадим Лях.



Нагадаємо, подовжену комендантську годину вводять і у Краматорській громаді. Водночас це рішення не стосується Олександрівської та Черкаської громад.