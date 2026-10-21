Коли у Слов’янську у 2026 році розпочнеться опалювальний сезон

Опалювальний сезон у Слов’янську. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Слов’янська міська військова адміністрація визначила 1 листопада як дату початку опалювального сезону 2026-2027 на території громади. З цього дня повинно розпочатися постачання тепла для населення та інших споживачів.

Про це йдеться у розпорядженні начальника МВА Вадима Ляха № 4255.

Для Міської клінічної лікарні м. Слов’янська сезон може розпочатися раніше: від 15 жовтня її почнуть опалювати, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме +8°C і нижче.

Додатково комунальним службам рекомендували організувати цілодобову роботу диспетчерських служб. Керуючі компанії, КП “Благоустрій”, ОСББ, ЖБК і власники будинків із самостійним управлінням повинні будуть зберегти тепло у квартирах, пошкоджених через бойові дії, власники яких відсутні.

Нагадаємо, 122 багатоквартирних будинки у Краматорську залишаться без централізованого опалення взимку. Це домівки, які розташовані в зоні підвищеної небезпеки або ж туди не можуть подати теплоносій через пошкодження. Журналісти Вільного Радіо опублікували перелік відповідних адрес в окремому матеріалі.