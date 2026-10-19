У Краматорську 122 багатоповерхівки залишаться без централізованого опалення взимку: адреси

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122 багатоквартирних будинки у Краматорську залишаться без централізованого опалення взимку. Це домівки, які розташовані в зоні підвищеної небезпеки або ж туди не можуть подати теплоносій через пошкодження. Перелік адрес — публікуємо далі.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
Як пояснили посадовці, рішення увалювали з урахуванням технічного стану будинків, висновків за результатами обстежень, а також оцінки безпекової ситуації спільно з військовими та представниками ДСНС. Зокрема, у частині будинків для відновлення теплопостачання мають виконати капітальні ремонтні роботи. Однак через постійні обстріли зробити це наразі не можуть.
Ще одна причина — загроза для життя як місцевих, так і комунальних служб, які не зможуть своєчасно реагувати на аварійні ситуації та обслуговувати мережі. Йдеться про такі адреси:
Разом із тим, зазначає місцева влада, перелік таких домівок може розширюватись: усе залежатиме від безпекової ситуації та наслідків російських ударів.
“Розуміємо, наскільки складним і болючим є це рішення для мешканців, особливо напередодні зими. Водночас за нинішніх обставин пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я людей”, — додали у військовій адміністрації
Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецькій області станом на кінець вересня до холодів підготували 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.