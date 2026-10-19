У Краматорську 122 багатоповерхівки залишаться без централізованого опалення взимку: адреси

Будинок без вікон після ранкової атаки на Краматорськ 10 вересня 2026 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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122 багатоквартирних будинки у Краматорську залишаться без централізованого опалення взимку. Це домівки, які розташовані в зоні підвищеної небезпеки або ж туди не можуть подати теплоносій через пошкодження. Перелік адрес — публікуємо далі.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

Як пояснили посадовці, рішення увалювали з урахуванням технічного стану будинків, висновків за результатами обстежень, а також оцінки безпекової ситуації спільно з військовими та представниками ДСНС. Зокрема, у частині будинків для відновлення теплопостачання мають виконати капітальні ремонтні роботи. Однак через постійні обстріли зробити це наразі не можуть.

Ще одна причина — загроза для життя як місцевих, так і комунальних служб, які не зможуть своєчасно реагувати на аварійні ситуації та обслуговувати мережі. Йдеться про такі адреси:

вул. Анатолія Солов’яненка — № 4, 6А, 8;

— № 4, 6А, 8; вул. Богдана Хмельницького — № 7;

— № 7; вул. Водобаки — № 17;

— № 17; вул. Василя Стуса — № 1, 2, 4, 9, 48, 50, 55, 61, 65;

— № 1, 2, 4, 9, 48, 50, 55, 61, 65; вул. В’ячеслава Чорновола — № 15, 17;

— № 15, 17; вул. Героїв Небесної Сотні — № 38, 40, 42;

— № 38, 40, 42; вул. Гідності — № 8;

— № 8; вул. Дружби — № 37;

— № 37; вул. Миколи Древетняка — № 12;

— № 12; вул. Марії Приймаченко — № 1, 3, 9;

— № 1, 3, 9; вул. П’ятого Липня — № 5, 8;

— № 5, 8; вул. Проїзна — № 112, 114, 116, 147, 149;

— № 112, 114, 116, 147, 149; вул. Паркова — № 56, 58, 83, 89, 91, 93;

— № 56, 58, 83, 89, 91, 93; вул. Прилуцька — № 16;

— № 16; вул. Рум’янцева — № 19, 21, 23;

— № 19, 21, 23; вул. Стрийська — № 2;

— № 2; вул. Старогородська — № 16;

— № 16; вул. Транспортна — № 18, 22, 24;

— № 18, 22, 24; просп. Незалежності — № 21, 38, 40А, 42, 53;

— № 21, 38, 40А, 42, 53; вул. Конрада Гампера — № 7;

— № 7; вул. Кришталева — № 2, 8, 10;

— № 2, 8, 10; вул. Катерини Білокур — № 136, 138;

— № 136, 138; вул. Катеринича — № 27, 29, 46;

— № 27, 29, 46; вул. Біленьківська — № 127;

— № 127; бульв. Краматорський — № 10;

— № 10; бульв. Машинобудівників — № 49, 51;

— № 49, 51; вул. Софіївська — № 205, 209;

— № 205, 209; вул. Ярослава Мудрого — № 51;

— № 51; вул. Академічна — № 78;

— № 78; вул. Миколи Леонтовича — № 2;

— № 2; вул. Об’їзна — № 14, 16, 18, 34, 36;

— № 14, 16, 18, 34, 36; вул. Дружби — № 70;

— № 70; бульв. Краматорський — № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 31, 33, 35, 37, 39;

— № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 31, 33, 35, 37, 39; вул. Марії Приймаченко — № 5, 7, 11;

— № 5, 7, 11; просп. Незалежності — № 54, 55, 56, 57, 58, 61, 67;

— № 54, 55, 56, 57, 58, 61, 67; вул. Паркова — № 54, 60, 99, 101, 103, 105, 107;

— № 54, 60, 99, 101, 103, 105, 107; вул. Софіївська — № 207;

— № 207; вул. Леоніда Бикова — № 1, 5, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

Разом із тим, зазначає місцева влада, перелік таких домівок може розширюватись: усе залежатиме від безпекової ситуації та наслідків російських ударів.

“Розуміємо, наскільки складним і болючим є це рішення для мешканців, особливо напередодні зими. Водночас за нинішніх обставин пріоритетом залишається збереження життя та здоров’я людей”, — додали у військовій адміністрації

Нагадаємо, на підконтрольній частині Донецькій області станом на кінець вересня до холодів підготували 1 532 об’єкти ЖКГ: це 91% від запланованого у громадах, де безпекова ситуація дозволяє проводити підготовку до холодів. Водночас у ДонОВА ще не розкрили, де саме у регіоні буде централізоване опалення.