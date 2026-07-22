Очільник Лиманської громади Олександр Журавльов проведе пряму лінію 27 липня: як подзвонити

Голова Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов, фото надане Вільному радіо пресслужбою Лиманської ВА

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Вихідці з Лиманської громади зможуть поспілкуватися із її очільником Олександром Журавльовим 27 липня. Поставити свої запитання можна буде впродовж години. Як це зробити — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Лиманській МВА.

Вихідці з Лиманської громади зможуть подзвонити Олександру Журавльову в найближчий понеділок, 27 липня. Посадовець відповідатиме на питання упродовж години — з 15:00 до 16:00.

Аби звернутися до Журавльова та дізнатися необхідну інформацію, потрібно зателефонувати за номером: +38 (093) 612-76-93.

Нагадаємо, потрапити до Лимана нині можна лише човном через Сіверський Донець, адже всі мости зруйновані. Тому гуманітарну допомогу до міста вже не доставляють, а евакуацію цивільних проводять лише вночі. Люди, які залишаються у громаді, живуть у підвалах і погребах без світла, газу, зв’язку та будь-якої інфраструктури, користуючись лише водою зі свердловин.