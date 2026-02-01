Начальник Лиманської МВА Олександр Журавльов. Фото: з його особистої сторінки у Facebook

Вже у понеділок, 2 лютого, начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов проведе пряму лінію. Розповідаємо, як зв’язатися з посадовцем.

Про пряму лінію повідомили у Лиманській МВА.

У найближчий понеділок, 2 лютого 2026 року, з 15:00 до 16:00 відбудеться пряма телефонна лінія з начальником Лиманської міської військової адміністрації Олександром Журавльовим.

Питання у зазначений час можна буде поставити за телефоном: +38 (093) 612-76-93.

Нагадаємо, влада Лимана пропонує надати почесне найменування “Лиманська” 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Підрозділ воює в районі міста із березня 2023-го. Пропозицію винесли на громадське обговорення.