Очільник Лиманської громади Олександр Журавльов проведе пряму лінію: куди та коли дзвонити

Очільник Лиманської громади Олександр Журавльов проведе пряму лінію. Ілюстративне фото: Олександр Журавльов

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

19 січня 2026 року з 15:00 до 16:00 відбудеться пряма телефонна лінія з начальником Лиманської міської військової адміністрації Олександром Журавльовим. Розповідаємо, за яким номером телефонувати.

Про пряму лінію повідомляє Лиманська міська військова адміністрація.

Питання у зазначений час можна буде поставити за телефоном: (093) 612-76-93.

Нагадаємо, Лиманська громада частково оцінила екологічні збитки від війни. Лише за знищення лісової підстилки на території ДП “Лиманське лісове господарство” орієнтовний розмір шкоди оцінили у близько 6,4 мільярда гривень.