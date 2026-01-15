Наслідки російської атаки на Лиманський лісгосп, вересень 2025 року. Фото: ДП “Ліси України”

Лиманська громада частково оцінила екологічні збитки від війни. Лише за знищення лісової підстилки на території ДП “Лиманське лісове господарство” орієнтовний розмір шкоди оцінили у близько 6,4 мільярда гривень.

Ці дані журналісти Вільного Радіо дізналися з Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2026 рік.

Згідно з документом, через бойові дії в цій громаді фіксують забруднення повітря, ґрунтів та водойм, зруйновані системи водопостачання і водовідведення, накопичилися тисячі кубометрів будівельних і побутових відходів.

Окремий пункт — пожежі у лісовому фонді. За даними супутникового моніторингу NASA FIRMS, вогонь пошкодив близько 4,2 тисячі гектарів лісу. Інспектори оцінили не лише втрати лісової підстилки (6,4 млрд грн), а й шкоду від пожеж у лісах загалом — приблизно у 162,8 мільярда гривень.

Значних збитків зазнали й землі під зруйнованими будинками. До Державної екологічної інспекції у Донецькій області неодноразово передавали інформацію про екологічну шкоду. Зокрема:

у 2024 році засмічення зафіксували на 10 земельних ділянках на суму 44,1 млн грн;

у 2025 році — на двох ділянках, але вже на 53,8 млн грн.

У громаді намагають мінімізувати екологічні наслідки. Упродовж 2025 року КП “Лиманський Зеленбуд” займалося прибиранням територій, ліквідацією стихійних сміттєзвалищ, очищенням парків, вулиць, дворів і кладовищ. Загалом за рік вивезли 16,7 тисячі кубометрів побутових відходів, з них понад 4,1 тисячі кубометрів — зі стихійних звалищ.

Після деокупації громади підприємство поступово відновлювало систему вивезення сміття. Станом на 1 жовтня 2025 року уклали 81 договір з юридичними особами та ФОПами і 125 договорів з мешканцями приватного сектору, водночас 43 договори довелося розірвати через бойові дії. Для роботи з відходами місцева влада придбала два екскаватори-навантажувачі JCB. Втім ресурсів для вирішення питання бракує.

У Програмі зазначають, що у 2026 році, за умови безпечної ситуації, Лиманська громада планує продовжити природоохоронну роботу — ліквідовувати стихійні сміттєзвалища, відновлювати зелені зони та залучати міжнародних донорів до екологічних проєктів.

Нагадаємо, про реорганізацію, теперішню роботу та майбутнє лиманських лісів журналісти Вільного Радіо поговорили з останнім директором лісгоспу.

Зазначимо, Олексій Приходько, який очолював Лиманський лісгосп до ліквідації, наразі знаходиться під слідством за зловживання службовим становищем. Правоохоронці підозрюють, що він переплатив на закупівлі деревини 1,6 мільйона гривень бюджетних коштів. Ексдиректор це заперечує.