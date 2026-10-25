Онлайн-прийом начальника Новогродівської МВА 26 жовтня: як долучитися

Костянтин Дробот, начальник Новогродівської МВА. Фото: Донецька ОВА

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У понеділок, 26 жовтня, жителі Новогродівської громади зможуть поспілкуватися з начальником міської військової адміністрації Костянтином Дроботом. Онлайн-прийом триватиме з 10:00 до 11:00. Тим, хто не має можливості долучитися до відеоконференції, пропонують звернутися до контактного центру.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Онлайн-прийом проведе начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот. Жителі громади зможуть звернутися до посадовця зі своїми питаннями.

Зустріч відбудеться 26 жовтня з 10:00 до 11:00.

Для участі потрібно перейти за посиланням на відеоконференцію.

Звернення учасників розглядатимуть у порядку черги. Якщо немає можливості самостійно підключитися до відеозустрічі, можна звернутися до контактного центру за номером:

+38 099 961 71 91

Працівники центру зареєструють звернення та повідомлять точний час, коли можна буде поспілкуватися з очільником громади.

Раніше ми розповідали, як жителі Старомлинівської громади можуть звернутися до очільниці військової адміністрації до кінця 2026 року.