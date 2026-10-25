Графік прийомів жителів Старомлинівської громади у листопаді та грудні 2026 року

Альона Лєвтєрова, начальниця Старомлинівської сільської військової адміністрації. Фото: Старомлинівська СВА/Facebook

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Жителі Старомлинівської громади можуть звернутися до очільниці місцевої військової адміністрації Альони Лєвтєрової під час особистих прийомів або телефоном. До кінця 2026 року для цього передбачили кілька дат. Особисті зустрічі проводитимуть за попереднім записом, а для телефонних звернень визначили окремі години.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження на сайті Старомлинівської сільської військової адміністрації.

Коли жителі Старомлинівської громади можуть потрапити на особистий прийом

Начальниця Старомлинівської сільської військової адміністрації Альона Лєвтєрова прийматиме громадян у перший та третій понеділок кожного місяця — з 10:00 до 12:00.

До кінця 2026 року особисті прийоми за цим графіком припадають на такі дати:

2 та 16 листопада;

7 та 21 грудня.

Потрапити на прийом можна лише за попереднім записом:

+380 95 894 89 02

У зустрічах за потреби братимуть участь керівники підрозділів військової адміністрації та представники виконавчих органів. Їх запрошуватимуть залежно від питань, із якими звертатимуться жителі.

Коли можна зателефонувати на гарячу лінію Старомлинівської військової адміністрації

Для тих, хто хоче звернутися телефоном, передбачили окремий графік. До кінця року начальниця військової адміністрації проводитиме телефонні прийоми в такі дні:

13 та 27 листопада;

4 та 18 грудня.

У всі ці дні телефонувати можна з 14:00 до 16:00 за номером:

+380 95 894 89 02

Під час телефонних прийомів жителі громади зможуть звернутися безпосередньо до очільниці військової адміністрації.

Керівникам підрозділів адміністрації також доручили за потреби долучатися до прийомів і забезпечувати розгляд звернень громадян відповідно до законодавства.

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