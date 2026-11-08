Очільник Новогродівської ВА проведе прийом жителів громади у Жовтих Водах 9 листопада: як долучитися

Костянтин Дробот, начальник Новогродівської МВА. Фото: Донецька ОВА

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9 листопада жителі Новогродівської громади зможуть поспілкуватися з начальником міської військової адміністрації Костянтином Дроботом у Жовтих Водах. Прийом проведуть у змішаному форматі — онлайн та особисто. Розповідаємо, як потрапити на зустріч.

Про це повідомили у Новогродівській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що у найближчий понеділок, 9 листопада, начальник Новогродівської міської військової адміністрації Костянтин Дробот проведе змішаний прийом у Жовтих Водах на Дніпропетровщині. Охочі зможуть поспілкуватися з посадовцем як особисто, так і онлайн.

Зустріч триватиме з 10 по 11 годину, однак місце не розголошують. Дізнатися точну локацію можна за номером телефону: +38 (099) 961-71-91.

Разом із тим, для тих, хто планує бути онлайн, створять Google Meet, до якого долучатимуться за цим посиланням.

Звернення учасників розглядатимуть по черзі. Якщо немає можливості самостійно під’єднатися до відеозустрічі, можна звернутися до контактного центру за вказаним вище номером.

Нагадаємо, Новогродівська міська військова адміністрація визначила, скільки грошей громада планує отримати та витратити у 2027-2029 роках. У 2027 році бюджет має становити 164,6 мільйона гривень. Більшу частину цих грошей — 121,5 мільйона — громада очікує отримати від держави.