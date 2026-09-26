Який бюджет Новогродівської громади прогнозують на 2027-2029 роки

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Новогродівська міська військова адміністрація визначила, скільки грошей громада планує отримати та витратити у 2027-2029 роках. У 2027 році бюджет має становити 164,6 мільйона гривень. Більшу частину цих грошей — 121,5 мільйона — громада очікує отримати від держави. Власних доходів планують зібрати близько 12,9 мільйона гривень. До 2029 року загальний бюджет громади прогнозують на рівні 182,5 мільйона гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з прогнозу бюджету Новогродівської громади на 2027-2029 роки та відповіді Новогродівської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Громада повністю окупована, а її власні доходи скорочуються, зокрема через зменшення кількості підприємців, які сплачують єдиний податок. Попри це, у прогнозі передбачили видатки на освіту, соціальний захист, медицину, житло, культуру та інші напрямки.

Прогноз бюджету — це орієнтир, а не вже затверджені доходи й витрати

Начальник Новогродівської МВА Костянтин Дробот 31 серпня 2026 року підписав розпорядження про прогноз бюджету громади на 2027-2029 роки.

У документі вказали, скільки грошей громада орієнтовно може отримати та скільки планують витратити протягом цих трьох років. Це саме прогнозні показники, тому під час підготовки та затвердження бюджетів на відповідні роки вони можуть змінюватися.

Щоб краще зрозуміти ці цифри, варто розібратися, з яких частин складається бюджет.

Загальний фонд — це основна частина коштів громади. З нього фінансують поточні потреби, зокрема зарплати працівників бюджетної сфери, утримання закладів та оплату комунальних послуг.

Спеціальний фонд містить кошти, які мають конкретне призначення. Наприклад, їх можуть спрямовувати на ремонти, придбання обладнання та окремі проєкти.

Дотація — це кошти, які громада отримує з державного чи іншого бюджету для фінансового забезпечення. Їх не обов’язково прив’язують до конкретної статті витрат.

Субвенція також надходить із бюджету вищого рівня, але має конкретне призначення. Тобто ці гроші можна витратити лише на визначені потреби.

Громада втратила основні джерела доходів після окупації

Новогродівська міська територіальна громада на Донеччині повністю окупована

У громаді зареєстровані 15,4 тисячі людей. Якщо додати переселенців, які виїхали звідти ще з 2014 року, загальна кількість становить 25,2 тисячі людей. Серед них 16,3 тисячі людей виїхали після 24 лютого 2022 року.

До повномасштабного вторгнення значну роль в економіці громади відігравали вугільні шахти “1-3 Новогродівська” та “Котляревська”. Обидва підприємства були відокремленими підрозділами ДП “Селидіввугілля”.

Через руйнування виробничої інфраструктури шахти припинили роботу. Разом із цим громада втратила частину робочих місць та надходжень, які раніше формували її бюджет.

Нині одним із основних джерел власних доходів громади залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

У 2027 році від ПДФО прогнозують отримати 11,5 мільйона гривень. У 2028 році очікують 11,7 мільйонів, а у 2029-му — 11,9 мільйонів гривень.

Надходження від єдиного податку прогнозують нижчими, ніж у 2025 році. Тоді громада отримала 3,5 мільйона гривень. На 2027 рік прогнозують 1,3 мільйона гривень.

У Новогродівській МВА повʼязують це, зокрема, зі зменшенням кількості підприємців, які сплачують єдиний податок до бюджету громади.

“У 2026 році порівняно з 2025 роком кількість фізичних осіб — підприємців третьої групи платників єдиного податку, за якими до бюджету Новогродівської міської територіальної громади надходив єдиний податок, зменшилася на 48,4%, або на 15 ФОП”, — пояснили журналістам Вільного Радіо у відповідь на запит.

У 2027 році в адміністрації прогнозують, що ця тенденція збережеться. Там повʼязують зменшення кількості платників, зокрема, через перереєстрацію підприємців за місцем фактичного здійснення господарської діяльності.

У 2027 році майже 74% прогнозованого бюджету громади має становити державна дотація

Загальний обсяг бюджету Новогродівської громади прогнозують таким:

2027 рік — 164,6 мільйона гривень;

2028 рік — 174,1 мільйон гривень;

2029 рік — 182,5 мільйона гривень.

Якщо порівняти показники 2027 та 2029 років, прогнозований обсяг бюджету має зрости приблизно на 10,9%.

Однак більша частина цих коштів — не власні доходи громади.

На 2027 рік власні доходи прогнозують на рівні близько 12,9 мільйона гривень. Водночас додаткова дотація з державного бюджету на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих і тимчасово окупованих територіях має становити 121,5 мільйона гривень.

Це близько 73,8% від усього прогнозованого бюджету громади на 2027 рік.

Для порівняння, у 2026 році обсяг цієї дотації становить 161,6 мільйонів гривень. Тобто на 2027 рік прогнозують її зменшення приблизно на 40,2 мільйона гривень.

У військовій адміністрації зазначають, що не визначають розмір цієї державної дотації.

Обсяг дотації на 2026 рік визначили Законом України “Про Державний бюджет України на 2026 рік”, а показники на 2027-2029 роки є прогнозними та взяті з Бюджетної декларації.

У відповіді на запит у МВА також зазначили, що зменшення прогнозованої дотації у 2027 році порівняно з 2026-м зменшує фінансовий ресурс бюджету громади. Водночас конкретний перелік видатків, які через це можуть скоротити, станом на дату відповіді ще не визначили.

Позичати гроші громада наразі не планує. У прогнозі зазначили, що місцевого боргу, гарантованого боргу та місцевих гарантій громада не має.

На освіту у 2027 році планують витратити понад 44 мільйони гривень

У Новогродівській громаді працюють 17 закладів освіти, серед яких 6 дитячих садків та 7 шкіл.

У 2026/2027 навчальному році кількість вихованців дитячих садків скоротилася на 37% порівняно з попереднім навчальним роком.

У військовій адміністрації зазначають, що через зменшення кількості вихованців змінили формат роботи частини закладів.

“Враховуючи освітні потреби вихованців ЗДО, з метою оптимізації витрат місцевого бюджету дотаційної громади, було прийнято рішення про оптимізацію роботи у 2026/2027”, — зазначили у відповідь на запит Вільного Радіо.

Один дитячий садок перевели на дистанційну форму навчання. Ще два заклади з 1 вересня 2026 року призупинили освітню та господарську діяльність.

Станом на 16 вересня дистанційно працювали три школи, в яких навчалися 500 учнів. Також у дистанційному форматі працював один дитячий садок, який відвідували 48 вихованців.

У 2026 році середньорічна вартість навчання однієї дитини у закладах освіти громади за кошти місцевого бюджету без урахування трансфертів становила 14 тисяч гривень.

Водночас у прогнозі бюджету видатки на освіту на найближчі роки зростають. У 2027 році на галузь планують спрямувати 44,2 мільйон гривень. У 2029 році ця сума може становити 51,4 мільйона гривень.

На медицину планують витрачати гроші, хоча обидва медзаклади громади не працюють

Два медичні заклади громади — КНП “Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради” та КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” — тимчасово призупинили надання медичних послуг.

Причиною називають відсутність приміщень, у яких заклади могли б здійснювати свою статутну діяльність.

Через це медзаклади не отримують оплату від Національної служби здоров’я України за надані медичні послуги та ліки в межах програми медичних гарантій.

Водночас у прогнозі бюджету передбачили збільшення видатків на охорону здоров’я. У 2027 році на цю галузь планують спрямувати 10,3 мільйона гривень а у 2029 році — 12,1 мільйон.

У військовій адміністрації уточнили, що ці кошти не передбачені для фінансування поточної діяльності лікарні та ЦПМСД.

“Зазначені видатки не передбачають фінансування поточної діяльності КНП «Центральна міська лікарня Новогродівської міської ради» та КНП «ЦПМСД Новогродівської міської ради». Передбачені кошти мають інвестиційний характер та спрямовуються на підготовку і реалізацію відповідних публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я, зокрема з метою створення умов для подальшого відновлення роботи закладів”, — зазначили у відповіді на запит Вільного Радіо.

У прогнозі також згадують цільову програму “Місце сили: відновлення міської лікарні як центру медичної реабілітації та турботи” на 2025-2028 роки. У її межах планують придбати приміщення для лікарні.

Окремо у громаді діє програма забезпечення мешканців пільговими ліками, але не в повному обсязі.

У 2026 році на неї передбачили 338,4 тисячі гривень. Договори уклали на загальну суму 320,3 тисячі гривень. Станом на дату наданих даних фактично використали 116,2 тисячі гривень.

На соціальний захист у 2027 році планують спрямувати понад 16 мільйонів гривень

На соціальний захист та соціальне забезпечення у 2027 році планують спрямувати 16,5 мільйона гривень.

Кошти, зокрема, мають спрямовувати на допомогу ветеранам, тяжкопораненим військовослужбовцям, родинам загиблих захисників та переселенцям із Новогродівської громади.

До 2029 року видатки за цим напрямом прогнозують на рівні 18,4 мільйона гривень.

“Граничні показники видатків за галуззю «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2027 рік визначені у сумі 16 млн 453 тис. грн на етапі середньострокового бюджетного планування з урахуванням прогнозних показників доходів бюджету, наявного фінансового ресурсу та спроможності бюджету забезпечити відповідні видатки”, — зазначили у військовій адміністрації у відповіді на запит Вільного Радіо.

Конкретного розподілу цих коштів між окремими видами допомоги у відповіді на запит не навели.

Після скорочення штатів дистанційно працюють кілька закладів культури

24 червня 2026 року Новогродівська МВА своїм розпорядженням скоротила штат закладів культури громади.

Наразі дистанційно працюють дві бібліотеки, в яких загалом передбачені дві штатні одиниці, та один клубний заклад із двома штатними одиницями.

Діяльність ще трьох бібліотек і п’яти клубних закладів призупинили. Ще 2,75 штатної одиниці перебувають у простої.

У військовій адміністрації пояснюють зміни окупацією громади та переміщенням працівників.

“Через тимчасову окупацію території громади заклади культури втратили можливість здійснювати діяльність за своєю фактичною адресою. В умовах вимушеного переміщення працівників до різних регіонів України та відсутності фізичного фронту робіт за попередніми штатними розкладами виникла юридична та економічна потреба привести штатну чисельність у відповідність до актуальних обсягів роботи та фактичного навантаження”, — йдеться у відповіді на запит.

Водночас заклади культури не ліквідовують. За словами адміністрації, скорочення стосуються лише їхньої структури та кількості працівників.

Попри це, у березні 2026 року на базі одного з клубних закладів громади створили культурно-молодіжний простір “Новогродівка-Донеччина”. Він працює у Кременчуці для дітей та молоді з родин, які виїхали з громади.

Спортивний заклад громади призупинив роботу до завершення воєнного стану

Комунальний заклад “Спорт для всіх” повністю призупинив роботу з 31 липня 2026 року. У розпорядженні зазначили, що заклад не працюватиме до завершення дії воєнного стану.

У Новогродівській МВА пояснили це результатами аналізу роботи установи після евакуації:

“За результатами аналізу діяльності комунального закладу «Спорт для всіх» в умовах евакуації було встановлено, що географія надання послуг та фактичний контингент відвідувачів спортивних секцій суттєво змістилися у бік обслуговування населення інших територіальних громад, тоді як частка залучених вимушено переміщених осіб — безпосередньо мешканців Новогродівської громади — виявилася низькою”.

Водночас заклад не ліквідували та не скорочували його мережу.

“Тимчасове призупинення діяльності КЗ «Спорт для всіх» не є ліквідацією чи скороченням мережі. Установа повністю зберігає свій правовий статус, код ЄДРПОУ та майно. Функціонування закладу буде відновлено у повному обсязі після деокупації громади та стабілізації безпекової ситуації”, — зазначили в адміністрації.

На цифровізацію архівів планують 2,5 мільйона гривень, але ці кошти не стосуються “Спадку пам’яті”

У прогнозі бюджету громади на 2027-2029 роки передбачили 2,5 мільйона гривень на цифровізацію архівних ресурсів.

“Передбачені у Прогнозі бюджету кошти в обсязі 2,5 млн гривень на цифровізацію архівних ресурсів громади не стосуються проєкту «Спадок пам’яті». Зазначені кошти заплановані на окремий напрям — цифровізацію архівних ресурсів громади”, — уточнили в МВА.

Проєкт “Спадок пам’яті” фінансують окремо. Спочатку очікувана вартість послуги у Prozorro становила 318,2 тисячі гривень. Однак за результатами тендеру підрядник запропонував майже вдвічі нижчу ціну. Договір із ним уклали 15 червня 2026 року на 156 тисяч гривень з ПДВ. Станом на 16 вересня договір виконали повністю.

До кінця 2026 року на розвиток цього інтернет-ресурсу планують використати 162 220 гривень.

“До кінця 2026 року планується використати суму 162 220,00 грн на розвиток функціональних можливостей інтернет-ресурсу «Спадок Пам’яті» із застосуванням технологій штучного інтелекту та забезпечення технічної і адміністративної підтримки його функціонування; на 2027 рік не передбачено заходів, що потребують фінансування”, — йдеться у відповіді.

Тобто передбачені у прогнозі 2,5 мільйона гривень на цифровізацію архівів не означають, що ці гроші планують витратити саме на “Спадок пам’яті”.

На житловий фонд громади планують спрямувати 13,75 мільйона гривень, але конкретних об’єктів ще не визначили

У прогнозі на 2027-2029 роки передбачили 13,75 мільйона гривень на створення та розвиток житлового фонду громади.

Водночас наразі невідомо, на які саме об’єкти планують витратити ці кошти.

“Формування Єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади триває”, — повідомили у військовій адміністрації.

Також на момент відповіді МВА не визначила, які з уже розпочатих проєктів можуть отримати дофінансування у 2027 році.

Тому з прогнозу бюджету поки неможливо визначити, скільки саме житла планують придбати, реконструювати чи відремонтувати та хто зможе ним скористатися.

Майже 24 мільйони гривень у 2027 році залишають у резервному фонді

Окремо у прогнозі передбачили резервний фонд бюджету.

На 2027 рік у ньому планують залишити 23,9 мільйонів гривень, на 2028-й — 22,5 мільйона, а на 2029-й — 21,7 мільйонів гривень.

На етапі прогнозування бюджету заздалегідь визначити, на що саме використають ці кошти, неможливо. Резервний фонд використовують для непередбачених обставин, які виникають протягом бюджетного року.

“Конкретні непередбачені обставини, на які можуть бути спрямовані кошти резервного фонду, на етапі прогнозування бюджету не визначаються. Напрями використання коштів резервного фонду визначатимуться у разі виникнення відповідних непередбачених обставин у порядку, встановленому бюджетним законодавством”, — пояснили у відповіді на запит.

Різницю між обсягами резервного фонду у 2026 та 2027 роках у МВА пов’язали з різними прогнозними показниками видаткової частини бюджету та фінансовими можливостями громади у відповідному році.

Раніше ми розповідали, що Бахмутська громада визначила житло для переселенців єдиним пріоритетом публічних інвестицій на 2027-2029 роки. На цей напрям із місцевого бюджету планують спрямувати 618 мільйонів гривень, ще майже 1,2 мільярда гривень розраховують залучити від міжнародних партнерів.