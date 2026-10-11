Очільник Селидівської ВА Анатолій Немченко проведе особистий прийом 13-14 жовтня: де та як потрапити

Голова Селидівської ВА Анатолій Немченко. Фото: з його сторінки у Facebook

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Упродовж 13-14 жовтня очільник Селидівської військової адміністрації влаштує особистий прийом для переселенців громади. Посадовець відповідатиме на питання охочих у трьох населених пунктах. Як потрапити на зустріч — читайте далі.

Про це повідомили у Селидівській МВА.

Начальник Селидівської міської військової адміністрації Анатолій Немченко проведе особистий прийом громадян за таким графіком:

13 жовтня з 10.00 до 12.00 в м.Кам’янське Дніпропетровської області (пр-т Василя Стуса, 15 Б);

(пр-т Василя Стуса, 15 Б); 13 жовтня з 12.00 до 14.00 в с.Петропавлівська Борщагівка Київської області (вул. Борщагівська, 30 А);

(вул. Борщагівська, 30 А); 14 жовтня з 13.00 до 15.00 в м.Нововолинськ Волинської області (вул. Шевченка, 7).

Потрапити на зустріч із посадовцем можна за попереднім записом за цим номером телефону: 0-800-33-64-54.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, 16 жовтня у Петропавлівській Борщагівці на Київщині проведуть безоплатні юридичні консультації для переселенців із Донеччини, зокрема жителів Селидівської громади. Фахівці благодійного фонду “Право на захист” допоможуть розібратися з питаннями компенсацій за втрачене житло, відновлення документів, виплат для ВПО та спадщини. Для участі необхідно попередньо записатися.