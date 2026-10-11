Безкоштовні юридичні консультації для жителів Донецької області 16 жовтня: адреса та запис

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16 жовтня, у пʼятницю, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині проведуть безоплатні юридичні консультації для переселенців із Донеччини, зокрема жителів Селидівської громади. Фахівці благодійного фонду “Право на захист” допоможуть розібратися з питаннями компенсацій за втрачене житло, відновлення документів, виплат для ВПО та спадщини. Для участі необхідно попередньо записатися.
Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.
Консультації відбудуться у пʼятницю, 16 жовтня, з 11:00 до 14:00 у Центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” за адресою: село Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30А.
Щоб записатися на консультацію, необхідно зателефонувати за номером 0800 336 454.
Під час зустрічі юристи благодійного фонду “Право на захист” консультуватимуть із таких питань:
Також відвідувачі зможуть поставити фахівцям індивідуальні юридичні запитання.
Нагадаємо, жителів Дружківки запрошують пройти опитування про потреби громади. Відповіді планують врахувати під час організації підтримки й подальшого відновлення громади.