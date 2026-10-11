Безкоштовні юридичні консультації для жителів Донецької області 16 жовтня: адреса та запис

Центр “Селидово.UA” в Київській області. Фото: Вільне Радіо

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16 жовтня, у пʼятницю, у Петропавлівській Борщагівці на Київщині проведуть безоплатні юридичні консультації для переселенців із Донеччини, зокрема жителів Селидівської громади. Фахівці благодійного фонду “Право на захист” допоможуть розібратися з питаннями компенсацій за втрачене житло, відновлення документів, виплат для ВПО та спадщини. Для участі необхідно попередньо записатися.

Про це повідомили у Селидівській міській військовій адміністрації.

Консультації відбудуться у пʼятницю, 16 жовтня, з 11:00 до 14:00 у Центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA” за адресою: село Петропавлівська Борщагівка, вул. Борщагівська, 30А.

Щоб записатися на консультацію, необхідно зателефонувати за номером 0800 336 454.

Під час зустрічі юристи благодійного фонду “Право на захист” консультуватимуть із таких питань:

реєстрація права власності на житло та відновлення втрачених документів;

випадки, коли потрібно звертатися до нотаріуса, державного реєстратора або суду;

отримання компенсацій за втрачене житло, зокрема через програму “єВідновлення” та Міжнародний реєстр збитків;

житлові ваучери;

оформлення статусу ВПО та отримання виплат;

спадкові питання, повʼязані з війною;

документування пошкодженого або зруйнованого майна.

Також відвідувачі зможуть поставити фахівцям індивідуальні юридичні запитання.

Нагадаємо, жителів Дружківки запрошують пройти опитування про потреби громади. Відповіді планують врахувати під час організації підтримки й подальшого відновлення громади.