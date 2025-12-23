Суд. Ілюстративне фото: Pexels

Директорку школи з тимчасово окупованого села Бойове на Донеччині визнали винною у колабораційній діяльності. Суд встановив, що жінка погодилася працювати на окупаційну владу та впроваджувала російські освітні стандарти для українських дітей.

Вирок у цій справі ухвалив Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра. Ім’я обвинуваченої оприлюднили на сайті “Судова влада”.

За даними суду, після окупації села Бойове Маріупольського району підконтрольна окупантам адміністрація створила на базі української школи свій освітній заклад. Він працював у приміщенні та з використанням майна української комунальної школи.

У липні 2022 року Тетяна Ф. добровільно погодилася очолити цю школу та стала її директоркою. Вона перелаштувала навчальний процес на стандарти так званої “ДНР” та Російської Федерації, виконувала вимоги окупаційного “відділу освіти” та впроваджувала пропагандистські заходи за участі дітей.

Під час суду допитали свідків, зокрема колегу обвинуваченої. Вона підтвердила, що Тетяна Ф. брала участь у нарадах директорів шкіл, проходила обов’язкове “підвищення кваліфікації” в Росії. Після цього жінку офіційно призначили директоркою школи під окупаційною владою.

Слідчі також дослідили публікації в інтернеті, де йшлося про діяльність школи та участь Тетяни Ф. у впровадженні освітніх стандартів держави-агресора. Свідок впізнала обвинувачену за фотознімками.

Розгляд справи відбувався заочно — Тетяна Ф. перебуває у державному, міждержавному та міжнародному розшуку з квітня 2025 року. Рішення суд оголосив за процедурою in absentia, тобто без присутності обвинуваченої.

Для довідки: In absentia — це спеціальна процедура кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності підозрюваного або обвинуваченого. Процедура в Україні запроваджена з жовтня 2014 року і застосовується до злочинів, які розслідує СБУ. Переважно, це: злочини проти основ національної безпеки України,

злочини проти громадської безпеки, злочини проти миру, злочини проти безпеки людства та міжнародного правопорядку. Спеціальне розслідування поширене щодо підозрюваних, які понад шість місяців переховуються від слідства та суду, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Це стосується людей, щодо яких є дані про їхнє перебування за межами України або на тимчасово окупованій території України.

Суд призначив покарання — 2 роки і 6 місяців позбавлення волі, а також заборону на 10 років обіймати посади в органах влади та в державних і комунальних установах, пов’язаних з освітою і викладанням.

Жінка має місяць на оскарження вердикту, який оголосили 18 грудня 2025 року.

Раніше Вільне Радіо писало про те, хто з освітян Кальчицької громади працює при владі окупантів. Вони здебільшого не втратили своїх посад: директори й далі керують школами, а вчителі викладають ті самі предмети. Декільком із цих людей уже повідомили про підозру в колабораціонізмі.