Очолив філію "Росприроднадзору" на ТОТ, інший — "комітет по тарифах "ДНР": у двох псевдопосадовців підозри

З лівого боку — Олександр Аліпов, з права — Андрій Соколов. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

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Двох мешканців тимчасово окупованого Донецька підозрюють в колабораційній діяльності. За даними слідства, вони очолюють псевдооргани на загарбаній території України. Перший — філію “Росприроднадзору”, а другий став голою “комітету по тарифах “ДНР”. Розповідаємо, про кого йдеться та що їм загрожує.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Як йдеться в матеріалах справи, перший підозрюваний — ексспівробітник природоохоронного органу в Криму, який після захоплення півострова не виїхав на підконтрольну уряду України територію. В грудні 2022-го чоловік став в.о “приазовського міжрегіонального управління Росприроднадзора”, а вже з 2023 року очолив цю структуру. За даними з відкритих джерел, нині цю посаду обіймає Андрій Соколов.

Псевдопосадовець, кажуть правоохоронці, займається незаконною діяльністю не тільки на ТОТ Донеччини, а й на окупованих територіях Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Чоловік видає нікчемні розпорядчі документи, а ще “розв’язує кадрові питання”. Серед іншого, він відповідає за бюджет, розпоряджається коштами та майном, укладає договори й представляє псевдоуправління в судах Росії.

Другий фігурант — колишній депутат Донецької обласної ради від “Партії регіонів” та експосадовець облдержадміністрації. У березні 2022 року, перебуваючи в Донецьку, чоловік очолив “республіканську службу по тарифах”, зазначають в прокуратурі. Після реорганізації у грудні 2024 року чоловік став так званим головою “комітету по тарифах “ДНР” — до грудня 2025-го ним був, писали пропагандистські медіа, Олександр Аліпов. Однак нині цю фейкову посаду обіймає Артем Шевченко.

Водночас, як вказують правоохоронці, саме Аліпов у лютому 2025 року підписав “наказ”, який запроваджує тарифи країни-агресорки на тимчасово окупованій частині Донецької області. За цим документом, з місцевих жителів стягують кошти на користь псевдоструктур.

Нині обом фігурантам заочно повідомили про підозри в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК Україн). Також одному з них додатково закидають пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Кому саме — не уточнюють. Обом може загрожувати від 8 до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, 10 років ув’язнення та конфіскацію майна заочно призначили Сергію Божику — колишньому очільнику окупаційної “адміністрації” Єнакієвого. Суд встановив, що у 2024 році він добровільно погодився керувати створеним росіянами органом влади. Серед доказів у справі — підписані Божиком документи, відео з нарад і прийомів жителів та результати портретної експертизи.