Колишнього очільника окупаційної “адміністрації” Єнакієвого Божика в Україні заочно засудили до 10 років тюрми

Сергій Божик, колишній очільник окупаційної “адміністрації” Єнакієвого. Фото з окупаційних джерел

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10 років ув’язнення та конфіскацію майна заочно призначили Сергію Божику — колишньому очільнику окупаційної “адміністрації” Єнакієвого. Суд встановив, що у 2024 році він добровільно погодився керувати створеним росіянами органом влади. Серед доказів у справі — підписані Божиком документи, відео з нарад і прийомів жителів та результати портретної експертизи.

Про вирок журналісти Вільного Радіо дізналися з Єдиного державного реєстру судових рішень. У самому тексті ім’я засудженого приховане, однак на порталі “Судова влада України” зазначено, що обвинуваченим у цій справі є Сергій Божик. Справу розглядали заочно, оскільки чоловік перебуває на тимчасово окупованій території.

Спочатку був заступником, а не пізніше травня 2024 року очолив окупаційну “адміністрацію”

За матеріалами справи, російська окупаційна влада створила так звану “адміністрацію міського округу Єнакієво” у листопаді 2023 року.

Засуджений Сергій Божик — уродженець Єнакієвого та громадянин України. Точної дати, коли він погодився очолити окупаційну структуру, слідство не встановило. Втім, за даними суду, це сталося не пізніше 30 травня 2024 року. Чоловік добровільно став так званим “виконувачем обов’язків голови адміністрації міського округу Єнакієво”.

Водночас матеріали справи свідчать, що в окупаційній “адміністрації” Божик працював і раніше. Слідчі знайшли відео від 22 лютого 2024 року, де чоловіка представляли як “заступника голови адміністрації міста Єнакієво”.

На посаді очільника він отримав широкі повноваження. Зокрема, міг формувати структуру “адміністрації”, призначати та звільняти працівників і керівників підпорядкованих установ, затверджувати штат, підписувати рішення та фінансові документи. Також він розпоряджався коштами й майном окупаційної структури.

Проводив прийоми жителів та наради: як слідство підтвердило роботу Божика з росіянами

Частину доказів правоохоронці зібрали з відкритих ресурсів окупаційної влади та російських соцмереж.

Наприклад, у жовтні 2024 року на сторінці окупаційної “адміністрації” опублікували відео з особистого прийому жителів. Там обговорювали водопостачання та пільговий проїзд для людей з інвалідністю. В іншому відео чоловік проводив нараду з представниками підпорядкованих підприємств і структурних підрозділів.

Сергій Божик проводить особисту зустріч з жителями. Фото з окупаційних джерел

Сергій Божик проводить особисту зустріч з жителями. Фото з окупаційних джерел

Правоохоронці також знайшли документи, які Сергій Божик підписував від імені окупаційної “адміністрації”, та відео, де його представляли як виконувача обов’язків керівника. Щоб підтвердити, що на відеозаписах саме обвинувачений, провели портретну експертизу. Експерт порівняв кадри з відео з наданим зразком і дійшов висновку, що на них зображена одна й та сама людина.

На підставі цих та інших доказів суд визнав доведеним, що чоловік добровільно обійняв керівну посаду в незаконному органі влади на окупованій території. Його дії кваліфікували за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Станом на 2026 рік окупаційну “адміністрацію” Єнакієвого очолює Ігор Мартинов (його справа поки що в суді на розгляді). На цю посаду він прийшов уже у 2025 році. Раніше журналісти Вільного Радіо детально розповідали про його біографію та роботу на окупаційну владу в окремому досьє.

10 років ув’язнення, конфіскація майна та 15-річна заборона обіймати посади

Суд призначив Сергію Божику 10 років позбавлення волі — максимальне покарання в межах санкції статті, за якою його судили. Пом’якшувальних обставин суд не встановив, а обтяжувальною визнав вчинення злочину з використанням умов воєнного стану.

Крім ув’язнення, засудженому на 15 років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також працювати у сферах, пов’язаних із наданням публічних послуг. Усе належне йому майно в Україні мають конфіскувати.

Оскільки фігуранта судили заочно і наразі він не перебуває під контролем українських правоохоронців, відлік 10-річного строку ув’язнення почнеться з моменту його фактичного затримання. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів від дати оголошення рішення суду — до 9 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, що український суд також заочно засудив до 10 років тюрми депутата Держдуми Росії Дмитра Сабліна. Уродженець Маріуполя після початку повномасштабного вторгнення приїжджав до окупованого рідного міста та нагороджував бойовиків, які брали участь у його захопленні. Пізніше Сабілн розповідав, що мобілізувався та сформував власний розвідувальний підрозділ, який воював проти України.