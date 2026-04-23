Василь Бараненко у сюжеті російської пропаганди про другий пункт видачі паспортів Росії у Бердянську, 2022 рік. Фото з російських джерел

Колишнього посадовця міграційної служби родом із Маріуполя Василя Бараненка заочно засудили за державну зраду. У перші дні повномасштабного вторгнення він вивіз із Селидового обладнання та бази даних служби на окуповану територію, після чого очолив російський міграційний орган у Бердянську й брав участь у незаконній паспортизації місцевих мешканців.

Відповідний вирок Олександрівського районного суду міста Запоріжжя журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, засуджений перебував на державній службі з 2012 року, мав третій ранг держслужбовця та звання капітана міліції. Згідно з декларацією посадовця, він очолив Селидівський відділ ГУ ДМС в Донецькій області у 2017 році. На цій посаді він зустрів повномасштабне вторгнення Росії.

На початку відкритої війни, як встановив суд, Василь Бараненко наказав своїм підлеглим у Селидівському відділі міграційної служби зібрати комп’ютерну техніку, сервери, програмне забезпечення та бази даних міграційної служби. Чоловік за власною ініціативою вивіз все це майно на зайняту російськими окупантами територію.

Наказом від 13 червня 2022-го Василя Бараненка звільнили з Селидівського відділу ДМС, а не пізніше 14 червня — він очолив незаконно створений окупаційною владою міграційний орган у складі так званого “Управління внутрішніх справ по м. Бердянську та Бердянському району”.

Вже наступного місяця, у липні, чоловік підписав відомість про ознайомлення з порядком взаємодії органів влади Росії щодо видачі паспортів на територіях Херсонської та Запорізької областей. Згодом загарбники відкрили у місті й інший пункт паспортизації.

Чоловік на своїй посаді давав інтерв’ю російським пропагандистам. Зокрема 1 серпня 2022-го на сайті “Звезда”, який належить російським збройним силам, вийшов матеріал із його коментарем про роботу незаконних пунктів паспортизації у Бердянську. За словами Василя Бараненка, перший пункт щодня приймав близько 150 заяв, другий — близько 100, загалом до 250 людей на добу. Під час престуру Міноборони РФ 11 серпня 2022 року чоловік заявляв російським медійникам, що середній термін очікування на російське громадянство становив близько місяця.

Матеріали слідчих дій підтвердили його участь у роботі окупаційних органів: у робочих чатах він значився спочатку як спеціаліст, а потім як начальник відділу прийому документів на громадянство РФ по Бердянську.

У березні 2023 року його оголосили в розшук. На жодне судове засідання він не з’явився.

Фігуранта справи визнали винним у державній зраді та призначили покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після відбуття покарання він не зможе обіймати посади в органах державної влади й правоохоронних органах протягом трьох років. Окрім цього, Василя Бараненка позбавили третього ранку держслужбовця й звання капітана міліції.

Засуджений перебуває на тимчасово окупованій території, тому строк покарання рахуватимуть з моменту його затримання. Вирок суду набуде чинності 17 травня, до того часу фігурант має право подати апеляцію.

