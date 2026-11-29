Ситуація на Покровському напрямку, 29 листопада 2026 року. Скриншот з мапи DeepState

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На Покровському напрямку російські війська продовжують щодня штурмувати позиції Сил оборони. Серед окупантів є як підготовлені спецпризначенці, так і військові, які підписали контракт лише за кілька днів до штурму. Російське командування рідко проводить повноцінні ротації, натомість продовжує залучати до атак навіть поранених. За добу українські військові знищують від 40 до 60 російських військових.

Про це в етері телемарафону “Єдині новини” розповів начальник секції S9 управління 4-ї бригади “Рубіж” підполковник Максим Таран.

Росіяни намагаються зруйнувати українську логістику на Покровському напрямку

За словами військового, російська армія не полишає спроб прорвати українську оборону. Для цього окупанти застосовують артилерію, авіацію та безпілотники, а також регулярно штурмують позиції малими групами. Значно рідше росіяни залучають важку бронетехніку.

Ситуацію ускладнюють похолодання, щільні тумани та скорочення світлового дня. За таких погодних умов особливого значення для українських захисників набувають безпілотники з тепловізорами.

“Ми бачимо постійні щоденні штурми, які призводять до того, що ми знищуємо противника від 40 до 60 осіб за день. Це насправді дуже велика кількість. Також велику кількість збиваємо, перехоплюємо повітряних цілей”,— розповів Максим Таран.

Одним із головних завдань російських військ на Покровському напрямку, за словами підполковника, залишається руйнування логістики Сил оборони.

На штурми відправляють росіян, які підписали контракт лише кілька днів тому

Російські війська застосовують різні тактики та продовжують проводити розвідку боєм. Для атак окупанти також подекуди використовують мотоцикли та легкоброньовану техніку, однак такі випадки не є масовими.

“Ми бачимо і підготовлену піхоту, спецпризначенців. Ми також бачимо і непідготовлених військовослужбовців, які, наприклад, п’ять днів як підписали контракт і вже опинилися на штурмі”, — зазначив підполковник.

За словами Тарана, українські захисники також зафіксували випадки, коли російські військові замерзали на смерть у своїх бліндажах ще до початку зими. Військовий пов’язує це, зокрема, з порушенням постачання російських підрозділів.

Російське командування рідко проводить повноцінні ротації

За інформацією бригади “Рубіж”, російські штурмові підрозділи рідко змінюють у межах звичайних ротацій. Натомість їх продовжують залучати до бойових дій, доки ті не вичерпають свій особовий склад.

Таран додав, що російське командування подекуди відправляє на штурми навіть поранених військових та людей без зброї.

За оцінкою підполковника, російська армія намагається захопити Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року. Однак через опір українських захисників окупанти не можуть досягти поставленої мети та продовжують втрачати резерви.

Додамо, що наприкінці листопада російські війська просунулися у східній частині Костянтинівки та намагалися непомітно просочитися малими групами на північ від міста.