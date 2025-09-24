Підтримайте Вільне Радіо
Евакуйованих із Мирнограда, Добропілля та Костянтинівки розмістили у трьох районах Одеської області. Тут вони отримують тимчасове житло та допомогу.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Протягом серпня-вересня 2025 року на Одещину в межах обов’язкової евакуації з прифронтових міст Донеччини прибули 87 людей.
Серед евакуйованих — 4 дитини, 41 пенсіонер та 18 людей з інвалідністю. Їх розмістили у Болградському, Подільському та Роздільнянському районах, де забезпечують тимчасовим житлом.
За словами очільника області, місцева влада разом з громадами організовує процес від прибуття до оформлення статусу ВПО: зустріч, перевезення, поселення та надання всієї необхідної інформації.
На Одещині й далі залишаються вільні місця для тимчасового розміщення переселенців.
Нагадаємо, ВПО з Костянтинівки тепер можуть отримувати адмінпослуги у Дніпрі. Серед послуг — оформлення заяв на компенсації, обстеження тощо.