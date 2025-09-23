Приєднатись до спільноти
ВПО з Костянтинівки тепер можуть отримувати адмінпослуги у Дніпрі: куди звертатися

Богдан Комаровський
У Дніпрі запрацював ЦНАП для мешканців Костянтинівки: яка адреса
ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне радіо

У Дніпрі запрацював відділ з надання адмінпослуг Костянтинівської міськради. Послугами там можуть скористатися вихідці громади — оформити заяви на компенсації, обстеження тощо. Розповідаємо, як звернутися.

Про це повідомили у Костянтинівській МВА. 

Відділ з надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради тепер працює у місті Дніпро. Звертатися туди можуть переселенці з таких питань:

  • подання заяв про обстеження житла, пошкодженого/зруйнованого внаслідок воєнних дій; 
  • подання інформаційних повідомлень про пошкоджене майно; 
  • оформлення заяв на отримання грошової компенсації чи сертифікатів на житло; 
  • допомога в оформленні заяви на проведення дистанційного обстеження житла, зруйнованого через воєнні дії. 

Консультацію для вихідців надаватимуть за цим номером телефону: +38 (099) 202-35-39. Також у них є електронна скринька — [email protected]

Водночас звернутися особисто можна за адресою: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 31-Д.

Нагадаємо, російські війська систематично нищать оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.

