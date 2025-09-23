У Дніпрі запрацював ЦНАП для мешканців Костянтинівки: яка адреса

Підтримайте Вільне Радіо
У Дніпрі запрацював відділ з надання адмінпослуг Костянтинівської міськради. Послугами там можуть скористатися вихідці громади — оформити заяви на компенсації, обстеження тощо. Розповідаємо, як звернутися.
Про це повідомили у Костянтинівській МВА.
Відділ з надання адміністративних послуг Костянтинівської міської ради тепер працює у місті Дніпро. Звертатися туди можуть переселенці з таких питань:
Консультацію для вихідців надаватимуть за цим номером телефону: +38 (099) 202-35-39. Також у них є електронна скринька — [email protected].
Водночас звернутися особисто можна за адресою: м. Дніпро, пр-т Слобожанський, 31-Д.
Нагадаємо, російські війська систематично нищать оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.