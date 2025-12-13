Наслідки нічної атаки на Одесу та область у ніч проти 13 грудня 2025 року. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 13 грудня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Одеську область. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної, промислової та цивільної інфраструктури. Є постраждалі та масштабні знеструмлення.

Про наслідки атаки повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ДСНС в Одеській області та Міністерство енергетики України.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, російська повітряна атака в ніч на 13 грудня була однією з наймасованіших. Удари припали по цивільних об’єктах, енергетичній та промисловій інфраструктурі області.

“Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням”, — написав посадовець.

Підрозділи ДСНС упродовж ночі приборкували займання та працювали на місцях влучань. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

За попередніми даними обласної влади, через обстріли постраждали двоє людей, інформація про загиблих не надходила.

Станом на ранок, за інформацією Міненерго, через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання тимчасово залишаються близько 90 тисяч абонентів. Енергетики проводять оцінку руйнувань і працюють над відновленням живлення. Об’єкти критичної інфраструктури та підприємства перейшли на резервні джерела електроенергії.

Через знеструмлення в окремих районах області зафіксували перебої з водопостачанням.

“Ускладнений рух громадського транспорту. В місті посилено вихід автобусів на маршрути, які дублюють рух електротранспорту, а також додано три соціальних маршрути”, — повідомили в Одеській ОВА.

Нагадаємо, протягом 11 грудня 2025 року росіяни били по території Донецької області понад 2100 разів. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів регіону, у чотирьох із них були загиблі та поранені серед цивільних.