Одна людина дістала поранень через атаки на Костянтинівку 22 вересня

22 вересня росіяни вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Через один з ударів дістав поранень цивільний. У місті фіксують руйнування інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, росіяни здійснили серію атак на прифронтове місто 22 вересня. Так, через авіаудар авіабомбами “ФАБ-250” зазнав поранень цивільний.
Крім того, у місті фіксували обстріл двома ракетами з РСЗВ “Смерч” — окупанти пошкодили фасад багатоповерхового та двох приватних будинків.
“Російські війська продовжують цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мирних мешканців. Відділ поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводить фіксацію злочинів”, — написав посадовець.
Він вкотре закликав місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:
Нагадаємо, російські війська систематично нищать оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.