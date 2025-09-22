Приєднатись до спільноти
Одна людина дістала поранень через атаки на Костянтинівку 22 вересня

Богдан Комаровський
Одна людина дістала поранень через атаки на Костянтинівку 22 вересня
Наслідки російських атак у Костянтинівці 22 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

22 вересня росіяни вчергове атакували прифронтову Костянтинівку. Через один з ударів дістав поранень цивільний. У місті фіксують руйнування інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни здійснили серію атак на прифронтове місто 22 вересня. Так, через авіаудар авіабомбами “ФАБ-250” зазнав поранень цивільний.

Одна людина дістала поранень через атаки на Костянтинівку 22 вересня
Наслідки російських атак у Костянтинівці 22 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

Крім того, у місті фіксували обстріл двома ракетами з РСЗВ “Смерч” — окупанти пошкодили фасад багатоповерхового та двох приватних будинків.

Одна людина дістала поранень через атаки на Костянтинівку 22 вересня
Наслідки російських атак у Костянтинівці 22 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

“Російські війська продовжують цілеспрямовані обстріли цивільної інфраструктури, наражаючи на небезпеку мирних мешканців. Відділ поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводить фіксацію злочинів”, — написав посадовець.

Одна людина дістала поранень через атаки на Костянтинівку 22 вересня
Наслідки російських атак у Костянтинівці 22 вересня 2025-го. Фото: Сергій Горбунов

Він вкотре закликав місцевих виїхати до більш безпечних регіонів України. З питань евакуацію потрібно звертатися за цими номерами:

  • +38 (050) 56-78-887;
  • +38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо,

Нагадаємо, російські війська систематично нищать оточену боями Костянтинівку — центральна частина міста зруйнована на 60-70%. Волонтери продовжують вивозити людей, однак є й ті, хто залишатиметься “до останнього”. Вони ховаються від атак у підвалах, живуть без світла, води та газу.

