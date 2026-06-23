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Одна людина дістала поранень через авіаудар Росії по Дружківці

Богдан Комаровський
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23 червня війська країни-агресорки атакували прифронтову Дружківку. Через удар поранень дістав місцевий житель. У місті також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у ДСНС Донецької області.

За їхніми даними, окупаційні війська посеред дня атакували прифронтову Дружківку з авіації. Росіяни поцілили по приватному житловому сектору.

Одна людина дістала поранень через авіаудар Росії по Дружківці
Наслідки російської атаки на Дружківку 23 червня. Фото: ДСНС Донеччини

Унаслідок атаки поранень дістав місцевий житель. На місці удару також фіксують руйнування 12 будинків, виникла пожежа.

Рятувальникам вдалося ліквідувати займання чотирьох приватних будинків, гаражу та автомобіля на загальній площі 130 квадратних метрів.

Одна людина дістала поранень через авіаудар Росії по Дружківці
Наслідки російської атаки на Дружківку 23 червня. Фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, поліція за добу зафіксувала ще 1 207 ударів російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Атаки припали по лінії фронту та житлових кварталах регіону, серед цивільних вкотре не обійшлося без загиблих. Життя двох цивільних обірвалися у Дружківці, ще одного — в Слов’янську.

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