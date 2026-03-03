Одна людина дістала поранень через російську атаку на Костянтинівську громаду: її евакуювали військові

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

3 березня війська країни-агресорки атакували Костянтинівську громаду. Через цю атаку поранень дістала одна людина. Її допомогли евакуювати українські захисники.

Про це повідомив голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, росіяни поцілили по житловому будинку на території громади. Через цю атаку дістав поранень місцевий житель.

“Завдяки оперативним та злагодженим діям наших війських, постраждалого невідкладного ддоставили до хірургічного відділення лікарні у Краматорську. Вкотре наголошую: окупант б’є по цивільних об’єктах без жодного жалю. Прошу кожного з вас бути максимально обережними та по можливості покинути зону активних бойових дій”, — написав посадовець.

Нагадаємо, наприкінці лютого російські війська підірвали дамбу поблизу Осикового Дружківської громади. Окупанти використали тритонну авіабомбу — авіаудар підтопив місцевіть. Вода дійшла до траси Дружківка-Костянтинівка: росіяни сподівалися ускладнити логістику ЗСУ та створити умови для часткового оточення Костянтинівки.