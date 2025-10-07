Одна людина дістала поранень через російський удар у Краматорську

Наслідки російської атаки у Краматорську 7 жовтня 2025 року. Фото: Краматорська МВА

Росіяни били по Краматорську 7 жовтня. Через одну з атак зазнав поранень цивільний житель.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми даними, росіяни атакували Краматорськ 7 жовтня — з 13:20 по 13:30. Били з авіації.

Так, у місті фіксували влучання п’ятьма УМПБ-5 по відкритій місцевості у приватному секторі та промисловій зоні.

Через обстріл дістав поранень чоловік 1979 року народження. Окупанти пошкодили автівку.

Нагадаємо, російські військові атакували Донецьку область не менш як 1849 разів за 6 жовтня, повідомляють у поліції. Під вогнем була не лише лінія фронту, але й житлові квартали 12 населених пунктів. Для ударів армія країни-агресорки застосовувала дрони, авіабомби та артилерію. Серед цивільних є п’ятеро поранених.