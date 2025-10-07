Наслідки російських обстрілів Донецької області 6 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

Російські військові атакували Донецьку область не менш як 1849 разів за 6 жовтня, повідомляють у поліції. Під вогнем була не лише лінія фронту, але й житлові квартали 12 населених пунктів. Для ударів армія країни-агресорки застосовувала дрони, авіабомби та артилерію. Серед цивільних є п’ятеро поранених.

Всі поранені цивільні 6 жовтня — у Костянтинівці

Міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман і Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Дмитрівка, Лозове, Новоандріївка, Новоіверське, Осикове, Сергіївка та Спасько-Михайлівка були під обстрілами 6 жовтня, повідомляють у поліції Донеччини.

По Костянтинівці росіяни завдали шість ударів 250-кілограмовою авіабомбою, артилерією та FPV-дроном — поранень зазнали ще п’ятеро людей, постраждали два багатоквартирні та один приватний будинок, а також господарська споруда.

Більше у населених пунктах Донецької області за добу загибелі та поранення цивільних правоохоронці не фіксували. Втім, у низці міст, сіл та селищі є руйнування через влучання боєприпасів:

у Дружківці через влучання FPV-дрона постраждав цивільний автомобіль;

на Олексієво-Дружківку росіяни скинули авіабомбу вагою 250 кг — пошкоджена оселя;

в Осиковому постраждав приватний будинок;

по Слов’янську били дронами “Герань-2” — постраждав багатоквартирний будинок та дві зупинки транспорту;

у Лимані через атаку руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, у Лозовому Лиманської громади — приватна оселя;

безпілотники атакували Новоіверське — пошкоджені об’єкти інфраструктури;

у Спасько-Михайлівці та Сергіївці в результаті атак постраждали по одному приватному будинку.

Після опівночі росіяни завдали удару по місту Добропілля та селу Очеретине Олександрівської громади. Є пошкодження в житловій та промисловій зонах, попередньо — без постраждалих.

Також вночі під атакою був Слов’янськ, повідомили у місцевій військовій адміністрації. Там пошкоджені два заклади освіти, а також прилеглі будинки. Зберігається загроза детонації нерозірваних боєприпасів на вулиці Вчительській.

За уточненими даними, 5 жовтня двоє людей загинули в Покровську, а ще одна — зазнала поранень у Костянтинівці.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що під вогнем також були Новодонецьке, Андріївка та Сіверськ.

Росіяни провели 59 атак на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, за 6 жовтня на Лиманському напрямку російські військові атакували п’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове;

російські військові атакували п’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове; на Сіверському напрямку загарбники атакували поблизу Григорівки та в напрямку Дронівки і Ямполя. Українські військові фіксували 20 боєзіткнень протягом доби.

загарбники атакували поблизу Григорівки та в напрямку Дронівки і Ямполя. Українські військові фіксували 20 боєзіткнень протягом доби. на Краматорському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили дві атаки російських військ поблизу Майського та в напрямку населеного пункту Ступочки;

військовослужбовці ЗСУ відбили дві атаки російських військ поблизу Майського та в напрямку населеного пункту Ступочки; на Торецькому напрямку окупанти здійснили 23 атаки в районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки;

окупанти здійснили 23 атаки в районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки; на Покровському напрямку українські військові зупинили 59 атак армійців країни-агресорки в районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та в бік Новопавлівки й Володимирівки;

українські військові зупинили 59 атак армійців країни-агресорки в районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та в бік Новопавлівки й Володимирівки; на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення тривали станом на 8:00 ранку 7 жовтня.

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, проросійські спільноти в інтернеті почали поширювати кадри із російським військовим, який нібито розгортає прапор країни-агресорки у селі Федорівка, що в Соледарській громаді. У ЗСУ зазначили, що чутки про перехід населеного пункту під російський контроль не відповідають дійсності, адже українські сили й надалі утримують село.