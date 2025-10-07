Підтримати
У Костянтинівці зазнали поранень п’ятеро цивільних, обійшлося без загиблих: як минуло 6 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Читати російською
Наслідки російських обстрілів Донецької області 6 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини

Російські військові атакували Донецьку область не менш як 1849 разів за 6 жовтня, повідомляють у поліції. Під вогнем була не лише лінія фронту, але й житлові квартали 12 населених пунктів. Для ударів армія країни-агресорки застосовувала дрони, авіабомби та артилерію. Серед цивільних є п’ятеро поранених.

Всі поранені цивільні 6 жовтня — у Костянтинівці

Міста Дружківка, Костянтинівка, Лиман і Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Дмитрівка, Лозове, Новоандріївка, Новоіверське, Осикове, Сергіївка та Спасько-Михайлівка були під обстрілами 6 жовтня, повідомляють у поліції Донеччини.

По Костянтинівці росіяни завдали шість ударів 250-кілограмовою авіабомбою, артилерією та FPV-дроном — поранень зазнали ще п’ятеро людей, постраждали два багатоквартирні та один приватний будинок, а також господарська споруда.

Більше у населених пунктах Донецької області за добу загибелі та поранення цивільних правоохоронці не фіксували. Втім, у низці міст, сіл та селищі є руйнування через влучання боєприпасів:

  • у Дружківці через влучання FPV-дрона постраждав цивільний автомобіль;
  • на Олексієво-Дружківку  росіяни скинули авіабомбу вагою 250 кг — пошкоджена оселя;
  • в Осиковому постраждав приватний будинок;
  • по Слов’янську били дронами “Герань-2” — постраждав багатоквартирний будинок та дві зупинки транспорту;
  • у Лимані через атаку руйнувань зазнав багатоквартирний будинок, у Лозовому Лиманської громади — приватна оселя;
  • безпілотники атакували Новоіверське — пошкоджені об’єкти інфраструктури;
  • у Спасько-Михайлівці та Сергіївці в результаті атак постраждали по одному приватному будинку.

Після опівночі росіяни завдали удару по місту Добропілля та селу Очеретине Олександрівської громади. Є пошкодження в житловій та промисловій зонах, попередньо — без постраждалих.

Також вночі під атакою був Слов’янськ, повідомили у місцевій військовій адміністрації. Там пошкоджені два заклади освіти, а також прилеглі будинки. Зберігається загроза детонації нерозірваних боєприпасів на вулиці Вчительській.

За уточненими даними, 5 жовтня двоє людей загинули в Покровську, а ще одна — зазнала поранень у Костянтинівці.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що під вогнем також були Новодонецьке, Андріївка та Сіверськ.

Наслідки російських обстрілів Донецької області 6 жовтня 2025-го. Інфографіка: Вільне Радіо
Наслідки російських обстрілів Донецької області 6 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донецької області 6 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських обстрілів Донецької області 6 жовтня 2025-го. Фото: поліція Донеччини
Слов'янськ обстріляли 7 жовтня 2025 року
Наслідки обстрілу Слов’янська 7 жовтня. Фото: Слов’янська міська ВА
Слов'янськ обстріляли 7 жовтня
Наслідки обстрілу Слов’янська 7 жовтня. Фото: Слов’янська міська ВА

Росіяни провели 59 атак на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, за 6 жовтня на Лиманському напрямку російські військові атакували п’ять разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове;
  • на Сіверському напрямку загарбники атакували поблизу Григорівки та в напрямку Дронівки і Ямполя. Українські військові фіксували 20 боєзіткнень протягом доби.
  • на Краматорському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили дві атаки російських військ поблизу Майського та в напрямку населеного пункту Ступочки;
  • на Торецькому напрямку окупанти здійснили 23 атаки в районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки;
  • на Покровському напрямку українські військові зупинили 59 атак армійців країни-агресорки в районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та в бік Новопавлівки й Володимирівки;
  • на Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 22 ворожі штурми в районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення тривали станом на 8:00 ранку 7 жовтня.

Нагадаємо, у суботу, 4 жовтня, проросійські спільноти в інтернеті почали поширювати кадри із російським військовим, який нібито розгортає прапор країни-агресорки у селі Федорівка, що в Соледарській громаді. У ЗСУ зазначили, що чутки про перехід населеного пункту під російський контроль не відповідають дійсності, адже українські сили й надалі утримують село.

