Наслідки обстрілу Слов'янська 7 жовтня. Фото: Слов'янська міська ВА

Прифронтовий Слов’янськ у ніч на 7 жовтня пережив черговий обстріл: боєприпаси, випущені країною-агресоркою, уразили два навчальні заклади по вулицях Вокзальній та Вчительській. У місті зберігається ризик детонації боєприпасів, які ще не розірвалися.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За даними міської військової адміністрації, через нічні атаки Слов’янська поранених чи загиблих серед цивільних жителів немає, однак на вулицях Вокзальній та Вчительській фіксують не лише влучання у заклади освіти, а й пошкодження прилеглих багатоквартирних будинків.

На вулиці Вокзальній постраждало приміщення Слов’янської загальноосвітньої школи №19, а на Вчительській — Слов’янського енергобудівного фахового коледжу. Містян закликали не підходити до коледжу на вулиці Вчительській, 40, адже там залишається загроза детонації боєприпасів.

“Велике прохання до жителів будинків, прилеглих до навчального закладу по вул. Вчительській, це енергоколедж, не підходити до місця події. Є загроза розриву нерозірваних боєприпасів”, — сказав начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях.

Вид зброї, якою атакували місто, досі встановлюють.

Нагадаємо, упродовж 6 жовтня російські війська продовжили завдати ударів по оточеній боями Костянтинівці. Через ці атаки у місті зазнали поранень троє людей. Також там фіксували руйнування цивільної інфраструктури.