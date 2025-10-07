Російський військовий показує прапор нібито у Федорівці. Фото з окупаційних джерел

У суботу, 4 жовтня, проросійські спільноти в інтернеті почали поширювати кадри із російським військовим, який нібито розгортає прапор країни-агресорки у селі Федорівка, що в Соледарській громаді. У ЗСУ зазначили, що чутки про перехід населеного пункту під російський контроль не відповідають дійсності, адже українські сили й надалі утримують село.

Про це заявив речник 11-го армійського корпусу Збройних сил України підполковник Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

“Це [окупація Федорівки] не відповідає дійсності. У нас на цьому напрямку одна з сильних бригад стоїть, яка таким моментам не дозволяє (здійснитись — ред.)”, — заявив речник 11-го армійського корпусу ЗСУ Дмитро Запорожець.

Він додав, що 3 жовтня у Федорівку проникла група із чотирьох російських військових, які принесли прапор та намагалися “створити картинку” для пропагандистів. Один із цих військових був знищений, а решта — спробувала сховатися в укритті, яке також згодом атакували українські військові. У 11-му армійському корпусі припускають, що росіяни загинули під завалами.

“Підтвердження, що вони там вижили, немає. Руху не було. І підтвердження, що вони знищені, немає, тому що та конструкція, в якій вони переховувались, швидше за все, їх і поховала”, — пояснив Запорожець.

Російські сили загалом не вперше намагалися проникнути до Федорівки, додав військовий, такі спроби українські військові фіксують раз на тиждень та завдають по загарбниках ураження.

“Про те, що противник закріпився або намагається закріпитися в цьому районі, не може бути й мови. Населений пункт повністю перебуває під контролем Збройних сил України”, — додав військовий.

Проєкт DeepState, який складає мапу бойових дій на основі даних із відкритих джерел, підтверджує позицію ЗСУ: Федорівка залишається під контролем Сил оборони України.

