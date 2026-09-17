Одна людина дістала поранень через удар Росії по Словʼянську 17 вересня

Наслідки російської атаки на Словʼянськ 17 вересня. Фото: Вадим Лях

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17 вересня війська країни-агресорки вчергове атакували Словʼянськ. Через авіаудар зазнала поранень місцева жителька. У місті також фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, близько 10 ранку російські війська вчергове атакували Словʼянськ — цього разу завдали авіаудару по спальному району міста. Внаслідок обстрілу поранень дістала 20-річна жителька. Їй надали медичну допомогу.

Окрім цього, окупанти зруйнували три будинки. Також у місті фіксують пошкодження щонайменше 16 домоволодінь та багатоповерхівки.

Нагадаємо, ще 1 211 атак з боку російської армії поліція зафіксувала по підконтрольній частині Донецької області за добу 16 вересня. Влучання фіксували по лінії фронту та житловому сектору регіону, вони призвели до, зокрема, жертв серед цивільного населення. Загалом відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених місцевих мешканців.