Де лінія фронту у Донецькій області на 21 червня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 20 червня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Упродовж минулої доби війська країни-агресорки завдали понад 1,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Внаслідок цих атак зазнала поранень одна людина, в інших містах та селах — руйнування цивільної інфраструктури. На фронтах регіону тривають бої. Розповідаємо, як минуло 20 червня.

Які міста та села обстріляли росіяни на Донеччині 20 червня

Загалом під вогнем окупантів перебували 11 населених пунктів регіону, повідомили у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Словʼянську, Олександрівці, Вікторівці, Курициному, Мирній Долині, Самійлівці, Степанівці та Рубцях.

За 20 червня поліція зафіксувала 1 183 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 61 цивільний об’єкт, з них 44 житлових будинки.

Зокрема, у Дружківці внаслідок удару FPV-дрона поранень зазнала людина. Краматорськ росіяни атакували чотирма дронами – пошкодили багатоквартирний будинок.

По Миколаївці загарбники вдарили 12 бомбами “КАБ-250” – руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і 25 приватних будинків.

Слов’янськ війська Росії атакували РСЗВ “Смерч” та дронами – пошкодили багатоповерхівки та пʼять приватних будинків, а ще два цивільних авто.

На Самійлівку окупанти спрямували два БпЛА “Молнія-2”, зруйнували три приватні будинки та автомобіль. У Олександрівці через влучання цього ж дрона зазнали руйнувань ще пʼять автівок.

У селі Курицине пошкоджень дістали підприємство та вантажний автомобіль, у Рубцях – приватна оселя, а в Мирній Долині – зерносховище.

Крім того, сьогодні о 02:11 Росія знову атакувала Дружківку FPV-дроном – травм зазнала людина. Під ударом безпілотника також перебував Краматорськ – там окупанти пошкодили приватний будинок і цивільне авто.

Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 427 людей, у тому числі 29 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманську напрямку війська країни-агресорки намагаються вклиниться в українську оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти 21 раз атакували в районах Дружелюбівки, Ямполя, Шийківки, Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового та Лимана.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснили 14 атак в бік Пискунівки, Кривої Луки, Калеників, Закітного та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм у районі Тихонівки. На Костянтинівському напрямку вони атакували в районах Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру 11 разів.

Найбільшу кількість російських штурмів ЗСУ зафіксували на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 33 атаки. Загарбники проявляли активність у районах Новомиколаївки, Гришиного, Білицького, Кучеревого Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Вільного, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного, Торецька, Дорожнього, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного та Сергіївки.

Нагадаємо, у ніч на 20 червня українські військові завдали серії ударів по логістичних об’єктах російських сил на тимчасово окупованій території Донецької області.