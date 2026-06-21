Де лінія фронту у Донецькій області на 21 червня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

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Упродовж минулої доби війська країни-агресорки завдали понад 1,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Внаслідок цих атак зазнала поранень одна людина, в інших містах та селах — руйнування цивільної інфраструктури. На фронтах регіону тривають бої. Розповідаємо, як минуло 20 червня.
Загалом під вогнем окупантів перебували 11 населених пунктів регіону, повідомили у поліції. Так, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Словʼянську, Олександрівці, Вікторівці, Курициному, Мирній Долині, Самійлівці, Степанівці та Рубцях.
За 20 червня поліція зафіксувала 1 183 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору області. Руйнувань зазнали 61 цивільний об’єкт, з них 44 житлових будинки.
Зокрема, у Дружківці внаслідок удару FPV-дрона поранень зазнала людина. Краматорськ росіяни атакували чотирма дронами – пошкодили багатоквартирний будинок.
По Миколаївці загарбники вдарили 12 бомбами “КАБ-250” – руйнувань зазнали вісім багатоквартирних і 25 приватних будинків.
Слов’янськ війська Росії атакували РСЗВ “Смерч” та дронами – пошкодили багатоповерхівки та пʼять приватних будинків, а ще два цивільних авто.
На Самійлівку окупанти спрямували два БпЛА “Молнія-2”, зруйнували три приватні будинки та автомобіль. У Олександрівці через влучання цього ж дрона зазнали руйнувань ще пʼять автівок.
У селі Курицине пошкоджень дістали підприємство та вантажний автомобіль, у Рубцях – приватна оселя, а в Мирній Долині – зерносховище.
Крім того, сьогодні о 02:11 Росія знову атакувала Дружківку FPV-дроном – травм зазнала людина. Під ударом безпілотника також перебував Краматорськ – там окупанти пошкодили приватний будинок і цивільне авто.
Як звітують у Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту евакуювали ще 427 людей, у тому числі 29 дітей.
На Лиманську напрямку війська країни-агресорки намагаються вклиниться в українську оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти 21 раз атакували в районах Дружелюбівки, Ямполя, Шийківки, Ольгівки, Новоселівки, Дробишевого, Дерилового та Лимана.
На Слов’янському напрямку росіяни здійснили 14 атак в бік Пискунівки, Кривої Луки, Калеників, Закітного та Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти здійснили один штурм у районі Тихонівки. На Костянтинівському напрямку вони атакували в районах Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру 11 разів.
Найбільшу кількість російських штурмів ЗСУ зафіксували на Покровському напрямку, де Сили оборони зупинили 33 атаки. Загарбники проявляли активність у районах Новомиколаївки, Гришиного, Білицького, Кучеревого Яру, Шахового, Новопавлівки, Філії, Вільного, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Удачного, Торецька, Дорожнього, Родинського, Новогришиного, Гулівого, Мирного та Сергіївки.
Нагадаємо, у ніч на 20 червня українські військові завдали серії ударів по логістичних об’єктах російських сил на тимчасово окупованій території Донецької області.