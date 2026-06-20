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У ніч на 20 червня українські військові завдали серії ударів по логістичних об’єктах російських сил на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним “Мадяр” у фейсбуці.
Пілоти “Зведеного загону 13” 414 окремої бригади СБС “Птахи Мадяра” уразили п’ять цілей. Зокрема:
Раніше ми розповідали про те, що росіяни обстрілюють Святогірськ КАБами і блокують логістичні маршрути. На шляху до деяких населених пунктів громади є складнощі із завезенням гуманітарної допомоги.