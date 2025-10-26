Одна людина загинула через удар по Костянтинівці 26 жовтня

Підтримайте Вільне Радіо
26 жовтня російські війська атакували оточену боями Костянтинівку. Внаслідок обстрілу загинула людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.
За його даними, війська країни-агресорки атакували прифронтову Костянтинівку. Зокрема, обстріляли місто з артилерії.
Внаслідок атаки загинула цивільна людина. Також окупанти пошкодили фасад приватної домівки.
“Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя”, — написав посадовець.
Звернутися по допомогу в евакуації можна за цими номерами телефонів:
Нагадаємо, понад 2,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту зафіксували на Донеччині упродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали п’ятеро людей — четверо загинули, ще одна дістала поранень.