Одна людина загинула через удар по Костянтинівці 26 жовтня

Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

26 жовтня російські війська атакували оточену боями Костянтинівку. Внаслідок обстрілу загинула людина. У місті фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

За його даними, війська країни-агресорки атакували прифронтову Костянтинівку. Зокрема, обстріляли місто з артилерії.

Внаслідок атаки загинула цивільна людина. Також окупанти пошкодили фасад приватної домівки.

“Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку — евакуюйтеся в безпечніші регіони. Збережіть життя”, — написав посадовець.

Звернутися по допомогу в евакуації можна за цими номерами телефонів:

+38 (050) 56-78-887;

+38 (093) 42-01-883.

Нагадаємо, понад 2,1 тисячі ударів по житлових кварталах та лінії фронту зафіксували на Донеччині упродовж минулої доби. Жертвами цих атак стали п’ятеро людей — четверо загинули, ще одна дістала поранень.