За 16 вересня 2025 року поліція зафіксувала 2 043 ударів армії країни-агресорки по території Донецької області. Росіяни били по лінії фронту та 13 населених пунктах регіону, через що загинула одна цивільна людина, поранень зазнали ще дев’ятеро.
Найбільше жертв серед цивільних було у Костянтинівці
Під вогнем у регіоні були міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та Святогірськ, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, Ярова, села Знаменівка, Маяки та Старорайське, йдеться у зведенні від поліції.
Руйнувань за добу в регіоні зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 24 — житлові будинки. По Донеччині били дронами, артилерією та авіабомбами.
У прифронтовій Костянтинівці загинула цивільна людина, поранені ще п’ятеро. По місту росіяни вдарили 10 разів бомбами, дронами й артилерією. Там постраждали сім багатоквартирних будинків та дві оселі, аптека та готель.
У Лимані поранень зазнала ще одна людина, постраждали магазин, господарська споруда та екскаватор. У Райгородку через російський удар дроном “Молнія-2” поранені ще двоє. У Старорайському російський FPV-дрон атакував теплотяг — поранена одна людина.
У інших населених пунктах обійшлося без загибелі та поранення цивільних, але є руйнування інфраструктури:
у Дружківці через обстріли постраждали шість осель, в Олексієво-Дружківці — чотири оселі та волонтерське авто;
по Краматорську росіяни вдарили дронами “Молнія-2”, там постраждав приватний будинок;
Святогірськ росіяни атакували з РСЗВ “Смерч” — руйнувань зазнали адмінбудівля та релігійна споруда. У Яровій та Маяках – по одному пошкодженому приватному будинку;
у Білозерському постраждала приватна оселя.
Також поліція уточнила інформацію про поранення двох людей у Ямполі. Це сталося через обстріл 15 вересня.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем за добу також були Ямпіль, Донецьке, Новодонецьке, Андріївка і Сіверськ.
На Сіверському напрямку знову побільшало атак
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 16 вересня фіксували 14 атак. Російські військові намагалися просунутися в бік Шийківки, Шандриголового, Ставків, а також поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського;
на Сіверському напрямку українські військові відбили 23 атаки. Загарбники намагалися просунутися біля Серебрянки, Григорівки, Федорівки та у напрямку Виїмки, Ямполя й Дронівки;
у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку відзначали п’ять боїв за участю окупантів;
на Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 атак. Вони намагалися діяти в районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та у бік Іванопілля й Плещіївки;
на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 штурмових і наступальних дій армійців країни-агресорки. Атаки фіксували біля Володимирівки, Вільного, Золотого Колодязя, Никанорівки, Нового Шахового, Шахового, Миролюбівки, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Новоукраїнки;
на Новопавлівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 25 атак. Російські сили діяли поблизу Філії, Іванівки, Ольгівського, Олександрограда, Маліївки, Січневого та Новоіванівки.