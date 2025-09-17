Наслідки російських атак у Донецькій області 16 вересня 2025 року. Фото: поліція Донеччини

За 16 вересня 2025 року поліція зафіксувала 2 043 ударів армії країни-агресорки по території Донецької області. Росіяни били по лінії фронту та 13 населених пунктах регіону, через що загинула одна цивільна людина, поранень зазнали ще дев’ятеро.

Найбільше жертв серед цивільних було у Костянтинівці

Під вогнем у регіоні були міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман та Святогірськ, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, Ярова, села Знаменівка, Маяки та Старорайське, йдеться у зведенні від поліції.

Руйнувань за добу в регіоні зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 24 — житлові будинки. По Донеччині били дронами, артилерією та авіабомбами.

У прифронтовій Костянтинівці загинула цивільна людина, поранені ще п’ятеро. По місту росіяни вдарили 10 разів бомбами, дронами й артилерією. Там постраждали сім багатоквартирних будинків та дві оселі, аптека та готель.

У Лимані поранень зазнала ще одна людина, постраждали магазин, господарська споруда та екскаватор. У Райгородку через російський удар дроном “Молнія-2” поранені ще двоє. У Старорайському російський FPV-дрон атакував теплотяг — поранена одна людина.

У інших населених пунктах обійшлося без загибелі та поранення цивільних, але є руйнування інфраструктури:

у Дружківці через обстріли постраждали шість осель, в Олексієво-Дружківці — чотири оселі та волонтерське авто;

по Краматорську росіяни вдарили дронами “Молнія-2”, там постраждав приватний будинок;

Святогірськ росіяни атакували з РСЗВ “Смерч” — руйнувань зазнали адмінбудівля та релігійна споруда. У Яровій та Маяках – по одному пошкодженому приватному будинку;

у Білозерському постраждала приватна оселя.

Також поліція уточнила інформацію про поранення двох людей у Ямполі. Це сталося через обстріл 15 вересня.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем за добу також були Ямпіль, Донецьке, Новодонецьке, Андріївка і Сіверськ.

На Сіверському напрямку знову побільшало атак

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 16 вересня фіксували 14 атак. Російські військові намагалися просунутися в бік Шийківки, Шандриголового, Ставків, а також поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського;

16 вересня фіксували 14 атак. Російські військові намагалися просунутися в бік Шийківки, Шандриголового, Ставків, а також поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського; на Сіверському напрямку українські військові відбили 23 атаки. Загарбники намагалися просунутися біля Серебрянки, Григорівки, Федорівки та у напрямку Виїмки, Ямполя й Дронівки;

українські військові відбили 23 атаки. Загарбники намагалися просунутися біля Серебрянки, Григорівки, Федорівки та у напрямку Виїмки, Ямполя й Дронівки; у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку відзначали п’ять боїв за участю окупантів;

відзначали п’ять боїв за участю окупантів; на Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 атак. Вони намагалися діяти в районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та у бік Іванопілля й Плещіївки;

окупанти здійснили 17 атак. Вони намагалися діяти в районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та у бік Іванопілля й Плещіївки; на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 60 штурмових і наступальних дій армійців країни-агресорки. Атаки фіксували біля Володимирівки, Вільного, Золотого Колодязя, Никанорівки, Нового Шахового, Шахового, Миролюбівки, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Новоукраїнки;

Сили оборони зупинили 60 штурмових і наступальних дій армійців країни-агресорки. Атаки фіксували біля Володимирівки, Вільного, Золотого Колодязя, Никанорівки, Нового Шахового, Шахового, Миролюбівки, Родинського, Червоного Лимана, Новоекономічного, Променя, Лисівки, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Дачного та Новоукраїнки; на Новопавлівському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 25 атак. Російські сили діяли поблизу Філії, Іванівки, Ольгівського, Олександрограда, Маліївки, Січневого та Новоіванівки.

Нагадаємо, росіяни готуються провести ще дві “важкі” наступальні кампанії проти України, тому державі потрібна додаткова допомога від союзників для відбиття цих нападів, заявив президент. Він додав, що три попередні кампанії загарбники провалили через високі втрати.