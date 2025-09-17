Боєць ЗСУ посеред спаленої лісопосадки. Ілюстративне фото: Володимир Зеленський

Росіяни готуються провести ще дві “важкі” наступальні кампанії проти України, тому державі потрібна додаткова допомога від союзників для відбиття цих нападів, заявив президент. Він додав, що три попередні кампанії загарбники провалили через високі втрати.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у інтерв’ю британському виданню Sky News

“Я радий, що всі просування РФ, всі їхні наступальні місії, а їх було вже три, провалилися, й попереду вони ще планують дві важкі наступальні кампанії. Три останні їхні місії провалилися”, — заявив президент.

Він додав, що під час зустрічей у Європі та США наголошував президенту Дональду Трампу та його команді, що Росії не вдасться захопити східні регіони України, а заяви про ймовірну окупацію сум не відповідають дійсності та є брехнею й маніпуляцією. Президент Зеленський стверджує, Україна може підкріпити свої заяви доказами.

Причиною невдачі попередніх наступальних кампаній Росії, каже президент, стали “значні” втрати російської армії як у живій силі, так у техніці.

“Зараз нашим воїнам потрібно триматися. Їх потрібно підтримувати передусім зброєю та фінансами від наших партнерів. Фінанси всі йдуть на українське виробництво дронів і РЕБ. Саме цим потрібно зараз підтримувати українського воїна. Тоді ми витримаємо ще дві маніпулятивні наступальні операції РФ”, — наголосив Зеленський.

На півночі Донецької області триває загострення ситуації: що відомо

Генеральний штаб ЗСУ та ОСУВ “Дніпро” (раніше — “Хортиця”) наприкінці серпня та на початку вересня почали фіксувати посилення російських наступальних зусиль на півночі Донеччини. На Лиманському напрямку військові відмічають спроби росіян збільшити склад штурмових груп, а на Сіверському — все частіші російські атаки.

Зокрема на Сіверському напрямку загарбники повернулися до тактики механізованих штурмів. Українським бійцям за останній час вдалося відбити там не менше двох таких атак, під час яких росіяни намагалися наблизитися до Сіверська до осіннього погіршення погоди. Поки росіян у Сіверську немає. Це останнє місто Бахмутського району, яке ще не окуповане або на території якого безпосередньо не точаться бої.

Водночас на Лиманському напрямку росіяни намагаються з тилу дістатися до українських мінометників і операторів дронів, які найбільше заважають їм просуватися.

Російські військові намагаються використовувати перевагу в кількості піхоти та екіпажів дронів, аби просуватися на Лиманському напрямку. Окрім цього, паралельно з тактикою інфільтрації, яка полягає у непомітному проникненні за українські оборонні рубежі малими групами піхоти, загарбники знову почали намагатися прориватись на мотоциклах.