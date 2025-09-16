Знищені під час штурму мотоцикли російських військових. Ілюстративне фото: "Фокус"

Російські військові намагаються використовувати перевагу в кількості піхоти та екіпажів дронів, аби просуватися на Лиманському напрямку. Окрім цього, паралельно з тактикою інфільтрації, яка полягає у непомітному проникненні за українські оборонні рубежі малими групами піхоти, загарбники знову почали намагатися прориватись на мотоциклах.

Такі особливості бойових дій на своїй ділянці фронту фіксують бійці 60-ї ОМБр, повідомив начальник відділення комунікацій бригади Максим Білоусов в ефірі “Суспільне. Студія”.

Російські військові докладають зусиль, аби наситити лінію фронту піхотними групами та використати свою чисельну перевагу.

“Як в міфі про Геракла і Лернейську гідру: в неї постійно відростають голови. Це я кажу про російські штурми малими групами, які постійно сунуть то там, то там. Це вимагає великої концентрації від наших розвідників, щоб постійно дивитися із неба за їх пересуваннями й знищувати”, — сказав начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Максим Білоусов.

Він зауважив, що нині на Лиманському напрямку російські військові переважають українських як у кількості піхоти, так і в кількості операторів дронів. Українські сили докладають всіх зусиль, аби не дати загарбникам просуватися. Стримувати загарбників військовим досить складно, адже росіяни атакують і логістику.

“Ворог ще активно застосовує мотоцикли, щоб просунутися стрімко ближче до наших позицій. Але наша піхота не спить, СПшки відстежують пересування ворога, і коли небо чисто, то знищуємо мотоциклістів під час пересування. Працюють всі підрозділи, які можуть наносити ворогу ураження, щоб максимально не пропускати. Хлопці, як справжні Геракли, шукають безсмертну голову гідри, щоб її відтяти й зупинити ворога назавжди. Поки працюємо над тим, щоб відтинати всі інші голови, які сунуть”, — каже Максим Білоусов.