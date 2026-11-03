Одна людина загинула, п'ятеро поранені через удар РФ по Ясногірці 3 листопада

Наслідки російського удару по Ясногірці 3 листопада 2026 року. Фото: прокуратура Донеччини

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3 листопада війська країни-агресорки вчергове атакували Ясногірку Краматорської громади. Через удари загинула людина, ще пʼятеро дістали поранень. На місці обстрілу фіксують руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, об 11:33 російські війська скинули 4 авіабомби “ФАБ-250” з УМПК по селищу Ясногірка Краматорської громади. Засоби ураження поцілили по приватному сектору.

Внаслідок атаки загинула жінка. Крім того, поранень зазнала родина: 64-річна подружня пара та їхні 29 і 40-річні сини. Також травм дістала сусідка. У потерпілих діагностували уламкові поранення, мінно-вибухові травми та контузії.

На місці атаки фіксують пошкодження 16 домівок.

Нагадаємо, ще 1 714 влучань по лінії фронту та житловому сектору області зафіксували в поліції протягом доби 2 листопада. Не обійшлося без жертв серед цивільних: зокрема загиблі були в Дружківці, Краматорську, Біленькому та Слов’янську.