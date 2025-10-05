Наслідки російських обстрілів Донецької області 4 жовтня 2025-го. Фото: ГУНП Донеччини

Понад 1,9 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області минулої доби. Жертвами цих атак стали 14 людей — один загиблий, ще 13 поранених. У регіоні були й руйнування цивільної інфраструктури. Про це та ситуацію на напрямках боїв — розповідаємо далі.

Один загиблий, 13 поранених: доба 4 жовтня у Донецькій області

Війська країни-агресорки минулої доби атакували 14 населених пунктів регіону, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Костянтинівці, Краматорську, Святогірську, Слов’янську, Олексієво-Дружківці, Райгородку, Ямполю, Веселій Горі, Глибокій Макатисі, Іллінівці, Раю-Олександрівці та Хрестищу.

Загалом росіяни завдали 1 911 ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону. Через ці атаки зазнали 65 об’єктів, з яких 47 — житлових будинків.

Зокрема, на Дружківку окупанти спрямували FPV-дрони, два БпЛА “Молнія-2”, а ще РСЗВ “Ураган”. Внаслідок цих атак загинув цивільний, ще шестеро дістали поранень. У місті фіксували 8 приватних домівок та 7 автівок.

По Слов’янську росіяни били дронами, БпЛА та скинули три авіабомбами “КАБ-250” – поранили 5 людей, серед них 13-річна дитина. Руйнувань зазнали 17 багатоквартирних та 11 приватних будинків.

На Костянтинівку загарбники скинули чотири бомби “КАБ-250” та накрили з артилерії – травм дістала людина. Також окупанти пошкодили 5 багатоквартирних будинків і магазини.

У Добропіллі через атаку БпЛА “Герань-2” поранень зазнала людина, а ще загарбники зруйнували приватну оселю. Краматорськ росіяни атакували БпЛА V2U – пошкодили автобус та авто.

На Святогірськ війська країни-агресорки скинули 3 бомби “КАБ-250” — зруйнували автовокзал, АЗС та адміністративну будівлю. Внаслідок авіаудару в Іллінівці пошкоджені 3 оселі, а в Раю-Олександрівці — приватний будинок та нежитлове приміщення.

Як звітують в Донецькій ОВА, минулої доби з лінії фронту вдалося евакуювати ще 185 людей, з них 68 — малеча.

Де лінія фронту у Донецькій області на 5 жовтня

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону поблизу Шандриголового, Рідкодуба, Середнє, Карпівка, Новоселівки, Торського та в напрямку Дробишевого.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 12 атак російських військ поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку загарбники двічі атакували ЗСУ. Вони намагалися просуватись в районі Предтечиного. На Торецькому напрямку окупанти провели ще 12 атак в районах Щербинівки, Плещіївки, Торецька, Полтавки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах Володимирівки, Шахового, Золотого Колодязя, Родинського, Звірового, Заповідного, Красного Лимана, Променя, Лисівки, Котлиного, Удачного, Дачного, Миролюбівки, Миколаївки, Філії та в напрямку Мирнограду.

На Новопавлівському напрямку росіяни здійснили 34 атаки у районах Соснівки, Зеленого Гаю, Вороного, Січневого, Ялти, Піддубного, Новомиколаївки, Тернового, Нововасилівки, Новогригорівки та Вербового.

Нагадаємо, на Покровському напрямку російські війська щодня намагаються прорватися до позицій ЗСУ малими штурмовими групами, але більшу частину з них захисники встигають знищити ще до бою. При цьому окупанти активно використовують безпілотники та керовані авіабомби, а особовий склад постійно поповнюють.