Ілюстративне фото: 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем ім. Якова Гандзюка

На Покровському напрямку російські війська щодня намагаються прорватися до позицій ЗСУ малими штурмовими групами, але більшу частину з них захисники встигають знищити ще до бою. При цьому окупанти активно використовують безпілотники та керовані авіабомби, а особовий склад постійно поповнюють.

Про це розповів старший офіцер відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка Тарас Мишак в етері “Суспільне. Студія”.

За його словами, росіяни зазвичай висувають по одному-два бійці в кожній штурмовій спробі.

“Зазвичай наші пілоти дронів знищують цих штурмовиків ще на підході до піхоти. Вони навіть не вступають у контактні бої”, — пояснив Мишак.

Та попри постійні втрати, російські підрозділи регулярно ротаційно поповнюють особовий склад.

“Якщо бригада з трьох батальйонів воює проти нас, два тримають передовий край, а один відтягують на відновлення, щоб замінити розбитий батальйон. Це у них безперервний процес”, — розповів старший офіцер.

Російські сили активно використовують безпілотники, які проникають у тил українських позицій і намагаються пошкодити логістику. Близько 80% уражень, яких завдають окупанти, наразі припадає саме на дрони. Українські сили завдають аналогічних втрат росіянам за допомогою власних БпЛА.

Мишак також відзначив посилення ударів керованими авіабомбами як по передньому краю, так і по тилах.

“Раніше ця зброя була неточною, зараз удари стали більш прицільними, що може свідчити про технічне вдосконалення”, — пояснив Мишак.

Нагадаємо, лише минулої доби на Донеччині внаслідок обстрілів російських військ постраждали семеро цивільних, один із них загинув. Від вогню потерпали Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка та інші населені пункти.