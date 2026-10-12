Де лінія фронту в Донецькій області на 12 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 11 жовтня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Понад 1,5 тисячі ударів завдали російські війська по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області 11 жовтня. Через ці атаки загинула людина, ще 18 зазнали поранень. Жертвами загарбників стали жителі Словʼянська, Краматорська, Дружківки та Ясногірки. Більше про ситуацію в регіону та на його фронтах — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни на Донеччині 11 жовтня

Минулої доби війська країни-агресорки били по пʼяти населених пунктах області, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти атакували Дружківку, Краматорськ, Словʼянськ, Ясногірку та Очеретине.

Загалом правоохоронці зафіксували 1 543 влучання по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 42 цивільних об’єкти, з них 19 житлових будинків.

По Слов’янську російські війська завдали 7 ударів, з них три – бомбами “КАБ-250”. Загинув 71-річний чоловік, ще 10 людей дістали поранень. У місті фіксували руйнування 10 багатоквартирних і 5 приватних будинків, 2 торгівельних кіосків та магазину.

Краматорськ окупанти атакували 12 разів бомбами та дронами – поранили трьох мирних жителів, пошкодили 2 приватних будинки, стільки ж нежитлових приміщень та торгових павільйонів, об’єкт інфраструктури, цивільні автівки й державний прапор.

Ще троє людей зазнали поранень у Ясногірці, там загарбники пошкодили ще й цех. А у Дружківці удар російський FPV-дрон травмував двох цивільних.

Окрім цього, в Очеретиному фіксували руйнування 2 домівок, господарської споруди та трьох автівок.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 272 людини, зокрема 41 дитину.

Ситуація на фронтах Донецької області

Сили оборони відбили спроби окупантів вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, пишуть у Генштабі ЗСУ. На цьому відтинку російські війська 13 разів атакували у бік Нового, Зарічного, Колодязів, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники один раз атакували в районі Ямполя. А на Краматорському — взагалі не штурмували.

Тим часом на Костянтинівському напрямку українські військові фіксували 32 атаки. Окупанти наступали у районі Костянтинівки та у бік Новоселівки, Осикового, Миколайпілля, Новопавлівки, Райського, Торецького, Грузького, Володимирівки та Маяка.

Ще 36 атак здійснили війська країни-агресорки на Покровському напрямку: намагалися просунутися у бік Білозерського, Чернігівки, Нового Донбасу, Вільного, Ганнівки, Никонорівки, Шевченка, Сергіївки, Світлого, Василівки та Новогришиного.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп укотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною і Росією. Натомість глава держави Володимир Зеленський сказав, що для нього це “новина”, однак країна підтримує припинення вогню та очікує на деталі.