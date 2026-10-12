Трамп заявив про “енергетичне перемирʼя” між Україною та Росією: що кажуть в Офісі президента

Удари по російських НПЗ. Ілюстративне фото: з джерел окупантів

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Президент США Дональд Трамп укотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною і Росією. Натомість глава держави Володимир Зеленський сказав, що для нього це “новина”, однак країна підтримує припинення вогню та очікує на деталі.

Відповідну заяву про “енергетичне перемирʼя” американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

Як стверджував Дональд Трамп, обидві сторони — Україна та Росія — дали згоду на припинення ударів по енергетиці. Однак спочатку президент Володимир Зеленський розповів виданню Axios, що ця заява стала для нього “новиною”. А втім, якщо країна-агресорка погодиться на таке “перемирʼя”, то Україна теж.

“Якщо президент Трамп узгодив це з Путіним, будь ласка, скажіть нам, коли розпочнеться припинення вогню. Ми готові й приймемо це”, — сказав український лідер.

Згодом на своїх сторінках у соцмережах Зеленський додав, що обговорив оголошення Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, прем’єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

“Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб у Росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони. З нашого, українського боку завжди ПОВНА підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру”, — наголосив глава держави.

Разом із тим, як пише Axios з посиланням на посадовців Білого дому та українську владу, оголошене Трампом “енергетичне перемир’я” нібито стосувалося лише потенційної угоди про обопільне припинення атак на нафтопереробні заводи. Якщо удари по НПЗ припиняться, наступним кроком може стати домовленість про зупинку атак на електростанції та енергомережі.

Як зазначає посадовець, пропозиція “НПЗ в обмін на НПЗ” однобока. Наразі Росія ще не погодилася на жодні умови, але, за його словами, там “думають над цим”.

Водночас, за словами українського посадовця, Україна має лише один нафтопереробний завод, який окупанти вже неодноразово атакували, тож він і так не функціонує повною мірою. Натомість у Росії розгалужена мережа таких підприємств.

“Ми імпортуємо дизель і бензин. Що нам потрібно, так це щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу”, — пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, упродовж останнього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними. Під ударами опинилися житлові будинки, медичні заклади, енергетична та інша цивільна інфраструктура.