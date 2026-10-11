Близько 1450 авіабомб, 75 ракет та понад 1640 дронів: чим Росія атакувала Україну за тиждень

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

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Упродовж останнього тижня російські війська застосували проти України близько 1450 керованих авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних безпілотників. Близько 60% дронів були реактивними. Під ударами опинилися житлові будинки, медичні заклади, енергетична та інша цивільна інфраструктура.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, лише за останній тиждень російська армія використала для атак по Україні:

близько 1450 авіабомб;

75 ракет різних типів;

понад 1640 ударних дронів, із яких близько 60% — реактивні.

Російські атаки продовжилися і в ніч проти неділі. Під ударами опинилися цивільна інфраструктура, житлові будинки та енергетичні обʼєкти.

Зокрема, вранці 11 жовтня російські війська вдарили по пʼятиповерховому будинку у Словʼянську на Донеччині. За словами Зеленського, внаслідок атаки повністю зруйнований один із підʼїздів. Під завалами можуть залишатися люди.

Наслідки російського авіаудару по Словʼянську, 11 жовтня 2026 року. Скриншот з відео: Вадим Лях/Facebook

Президент також повідомив, що напередодні росіяни атакували медичний заклад у Харкові. Крім того, вранці 11 жовтня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі. За даними Зеленського, внаслідок російського удару там загинули 23 людини, серед яких четверо дітей.

Президент також заявив про готовність України припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Водночас він наголосив, що такі кроки мають бути взаємними та передбачати реальні гарантії.

Нагадаємо, що за минулу добу на Донеччині загинула одна людина, ще поранені через удари Російської Федерації. Жертви були у Краматорську, Словʼянську, Райгородку та Привіллі.