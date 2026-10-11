 Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
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Одна людина загинула, ще четверо поранені через удари РФ: доба 10 жовтня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

Богдан Комаровський
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Більш як 1,5 тисячі ударів завдали минулої доби війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинула людина, ще четверо зазнали поранень. Жертви були у Краматорську, Словʼянську, Райгородку та Привіллі. Детальніше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі. 

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 10 жовтня

За минулу добу російські війська атакували сім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Словʼянську, Райгородку, Долині, Очеретиному та Привіллі.

Загалом війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту регіону 1 521 раз. Руйнувань зазнали 44 цивільних обʼєкти, з яких 36 — домівки.

Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Кількість жертв через удари РФ у Донецькій області за 10 жовтня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Так, Краматорськ росіяни атакували дронами та двома авіабомбами “КАБ-250” — травм зазнали 2 людей. У місті фіксували руйнування 5 багатоквартирних і 27 приватних будинків.

Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів у Донецькій області 10 жовтня 2026-го. Фото: ГУНП Донецької області

На Слов’янськ окупаційні війська спрямували безпілотники — загинув цивільний. Також загарбники пошкодили 2 приватні оселі, об’єкт інфраструктури та 3 цивільні автомобілі.

Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів у Донецькій області 10 жовтня 2026-го. Фото: ГУНП Донецької області

У Райгородку травм зазнав мирний житель, загарбники пошкодили приватний будинок.

Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів у Донецькій області 10 жовтня 2026-го. Фото: ГУНП Донецької області

У Привіллі російський FPV-дрон пошкодив цивільне авто, є поранений. Внаслідок ударів окупантів у Очеретиному зазнали руйнувань багатоповерхівка та церква, а у Долині — автомобіль.

Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції
Наслідки російських ударів у Донецькій області 10 жовтня 2026-го. Фото: ГУНП Донецької області

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу із лінії фронту евакуювали ще 272 людини, зокрема 38 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові відбили спроби вклинитися в оборону на Лиманському напрямку, пишуть у Генштабі ЗСУ. Там окупанти 10 разів атакували в районах Надії, Новоєгорівки, Новоселівки, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили шість атак поблизу Озерного, Кривої Луки та в бік Пискунівки, Миколаївки.

На Краматорському напрямку загарбники не штурмували. Однак на Костянтинівському відтинку Сили оборони фіксували 18 атак, де окупанти наступали в районах Костянтинівки, Новоселівки, Торецького, Вільного та в напрямках Миколайпілля, Райського, Приюта.

Двадцять п’ять атак росіяни також провели на Покровському напрямку — намагалися просунутися у районах Світлого, Молодецького, Новомиколаївки та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.

Нагадаємо, через російські обстріли в деякі райони Краматорська вже небезпечно заїжджати, а місцеві жителі та підприємці поступово готуються до переїзду. Нині в місті залишаються близько 19 тисяч людей проти 167 тисяч до повномасштабного вторгнення.
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