Де лінія фронту в Донецькій області на 11 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

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Більш як 1,5 тисячі ударів завдали минулої доби війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинула людина, ще четверо зазнали поранень. Жертви були у Краматорську, Словʼянську, Райгородку та Привіллі. Детальніше про ситуацію в регіоні та на його фронтах — читайте далі.
За минулу добу російські війська атакували сім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Словʼянську, Райгородку, Долині, Очеретиному та Привіллі.
Загалом війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту регіону 1 521 раз. Руйнувань зазнали 44 цивільних обʼєкти, з яких 36 — домівки.
Так, Краматорськ росіяни атакували дронами та двома авіабомбами “КАБ-250” — травм зазнали 2 людей. У місті фіксували руйнування 5 багатоквартирних і 27 приватних будинків.
На Слов’янськ окупаційні війська спрямували безпілотники — загинув цивільний. Також загарбники пошкодили 2 приватні оселі, об’єкт інфраструктури та 3 цивільні автомобілі.
У Райгородку травм зазнав мирний житель, загарбники пошкодили приватний будинок.
У Привіллі російський FPV-дрон пошкодив цивільне авто, є поранений. Внаслідок ударів окупантів у Очеретиному зазнали руйнувань багатоповерхівка та церква, а у Долині — автомобіль.
Як звітують в Донецькій ОВА, за добу із лінії фронту евакуювали ще 272 людини, зокрема 38 дітей.
На Слов’янському напрямку окупанти здійснили шість атак поблизу Озерного, Кривої Луки та в бік Пискунівки, Миколаївки.
На Краматорському напрямку загарбники не штурмували. Однак на Костянтинівському відтинку Сили оборони фіксували 18 атак, де окупанти наступали в районах Костянтинівки, Новоселівки, Торецького, Вільного та в напрямках Миколайпілля, Райського, Приюта.
Двадцять п’ять атак росіяни також провели на Покровському напрямку — намагалися просунутися у районах Світлого, Молодецького, Новомиколаївки та в бік Добропілля, Новогришиного, Сергіївки.