Росіяни вдарили по Словʼянську 11 жовтня: є поранені

Словʼянськ на мапі. Фото: DeepState

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11 жовтня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Унаслідок атаки зазнали поранень цивільні. Остаточні наслідки зʼясовують.

Про це повідомив очільник Словʼянської МВА Вадим Лях.

За його даними, зранку 11 жовтня війська країни-агресорки атакували Словʼянськ. Окупанти били по місту з авіації об 9:45.

Станом на зараз відомо про чотирьох поранених людей. Їм надають допомогу.

Остаточні наслідки зʼясовують.

Нагадаємо, більш як 1,5 тисячі ударів завдали минулої доби війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинула людина, ще четверо зазнали поранень. Жертви були у Краматорську, Словʼянську, Райгородку та Привіллі.