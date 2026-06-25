Одна людина загинула, ще четверо поранені через удари РФ по Дружківці 25 червня

Наслідки російської атаки на Дружківку 25 червня. Фото: прокуратура Донеччини

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25 червня війська країни-агресорки атакували Дружківки. Через обстріл загинула людина, ще четверо дістали поранень.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, близько 11:30 окупанти скинули на Дружківку три авіабомби “ФАБ-250” з УМПК.

Внаслідок атаки загинула 56-річна жінка.

Крім того, поранень дістали 68-річний чоловік та три жінки віком 51, 58, 67 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Правоохоронці вже розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину — ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, протягом середи, 24 червня, поліція зафіксувала 1 252 обстріли по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних мешканців, однак другий день поспіль є поранені.