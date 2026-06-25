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Протягом середи, 24 червня, поліція зафіксувала 1 252 обстріли по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних мешканців, однак другий день поспіль є поранені. Розповідаємо, що відомо про наслідки ударів за добу.
Удари за добу поліція фіксувала у містах Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селищах Красноторка, Малотаранівка, Олександрівка, а також у селах Курицине та Самійлівка.
Найбільше влучань, за даними поліції, було по Дружківці: місто зазнало дев’яти ударів, шість з яких — 250-кілограмовими авіабомбами. Там зазнали поранень шестеро цивільних, пошкоджені 15 приватних будинків, заклад освіти та комунальне підприємство. Додатково поліція встановила інформацію ще про трьох поранених мешканців міста, які постраждали раніше, 23 червня.
По Самійлівці вдарили два БПЛА “Молнія-2” — один житель зазнав поранень, два приватні будинки пошкоджені.
Три дрони скинули на Краматорськ — постраждали заклад освіти та АЗС. У Миколаївці й Олександрівці атаки торкнулися об’єктів інфраструктури, у Красноторці та Малотаранівці — по одній приватній оселі.
Загалом, пише поліція, пошкоджені 27 цивільних об’єктів, з яких 19 — житлові будинки.
Після опівночі 25 червня зафіксували ще дві атаки. У Слов’янську удар двох БПЛА “Молнія-2” пошкодив амбулаторію й цивільне авто. В Олександрівці дрон влучив у багатоквартирний будинок.
Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем були також Райгородок та Андріївка.
Нагадаємо, журналісти “Бабеля” опублікували розслідування про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”, у навчальних центрах якого за пів року нібито загинули щонайменше 26 новобранців. Серед офіційних причин — пневмонія. Однак свідки розповіли медійникам про побиття, “скотчування” біля стовпів і протягування людей по землі за квадроциклом. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як на ці закиди відреагували у полку та що кажуть правоохоронці.