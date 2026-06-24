“Скелі” закидають катування новобранців і самогубства в навчальних центрах: як відреагували в полку, що кажуть правоохоронці

Ілюстрація до розслідування про "Скелю". Фото: "Бабель"

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Журналісти “Бабеля” опублікували розслідування про 425-й окремий штурмовий полк “Скеля”, у навчальних центрах якого за пів року нібито загинули щонайменше 26 новобранців. Серед офіційних причин — пневмонія. Однак свідки розповіли медійникам про побиття, “скотчування” біля стовпів і протягування людей по землі за квадроциклом. Як на ці закиди відреагували у полку та що кажуть правоохоронці — читайте далі. “Там катують і забивають людей на смерть”: що зʼясували журналісти про полк “Скеля” За період із кінця осені 2025 до весни 2026-го видання “Бабель” зібрало інформацію про 26 смертей серед новобранців “Скелі” — лише те, що вдалося зібрати редакції, своїх реальних втрат на полігонах полк не називає. Тим часом в Офісі військового омбудсмана кажуть: смертей більше. “Відсоток смертей, не повʼязаних з бойовими діями, пропорційно в “Скелі” більший. Але прям колосального розриву немає. В першу чергу роль відіграє питання медичного забезпечення”, — розповів Руслан Циганков з Офісу військового омбудсмана. Серед загиблих, як стверджують медійники, були переважно чоловіки, які не мали ані залежностей, ані важких захворювань. Більшість із померлих не пробула в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого — пневмонія. Окрім цього, “Скеля” також лідирує за кількістю скарг від військовослужбовців — 5,1% загальної кількості (донині Офіс військового омбудсмена отримав понад 9000). Але йдеться не лише про навчальні центри, а загалом про полк, зазначають у “Бабелі”. “Це ключове, про що я постійно кажу. Ці цифри — ті, хто змогли достукатися, в кого була можливість. Тому, коли ми виводимо статистику, виходить, ніби, приблизно, як всюди. Але в голові я розумію, що насправді — ні”, — говорить представник Офісу військового омбудсмана. Журналісти поговорили також з понад 30 свідками — рідні мобілізованих, а також з десяток військових “Скелі”, які втекли з полку або досі проходять там службу. Так, очевидці розповіли про: побиття та знущання у навчальних центрах, зокрема випадки прив’язування до квадроцикла та протягування людини по землі;

“скотчування”, де мобілізованих привʼязують скотчем до стовпа й залишають на довгий проміжок часу;

відмову мобілізованим наркозалежним людям у доступі до замісної підтримувальної терапії;

постійне конвоювання новобранців у навчальних центрах із неможливістю відлучатися до вбиральні вночі;

мінування периметра навколо навчальних центрів, через що були випадки підривів серед новобранців;

утримання мобілізованих із ВІЛ, туберкульозом і гепатитом C без можливості приймати необхідні для життя медикаменти. Окрім цього, медійники отримали у своє розпорядження відео від 23 січня 2026 року, де 35-річний Олександр Семенов розповідає медикам у лікарні Кропивницького, що втік зі “Скелі”, де з нього знущалися, били, привʼязували до квадроцикла й тягнули землею. Чоловік також заявив, що став свідком щонайменше девʼяти суїцидів у підрозділі.

Зі слів його мами Світлани Христус, чоловік двічі сам просився до війська — у 2022 і 2024 році, — мав хист до швидкого водіння і хотів потрапити на евакуацію поранених. У військо Семенова не брали через те, що перебував на замісній підтримувальній терапії. Але у 2026 році ВЛК визнала його придатним, і 10 січня Семенова повезли до “Скелі”. А вже 23 січня він прийшов побитий до лікарні в рідному Кропивницькому і розповів, що втік зі “Скелі” з групою мобілізованих, коли їх перевозили з одного навчального центру на іншу локацію.

27 лютого Олександр Семенов помер у лікарні, офіційна причина смерті — пневмонія. Розслідування поліція не проводила.

Ще один свідок — Олександр Жикін, який служив у війську з 2023 року, але потрапив у “Скелю” 2026-го, розповів про побиття та “Курятник” — неформальну назву розподільчого пункту полку, який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

“Безцінний перший досвід відвідування туалету — групами під дулами автоматів, витончених образ і грубих стусанів за недостатньо рівний стрій чи зовнішній вигляд. Безкінечні присідання, планки, “півтора“, щоб усвідомлювали, куди потрапили, не гаяли часу, а готувалися до майбутньої місії. У вбиральню, в їдальню — всюди з озброєним конвоєм. Наче військовополонені”, — розповів Жикін.

Абстинентний синдром (або стан скасування) — це комплекс психічних і фізичних розладів, що виникає у людини із залежністю від алкоголю, наркотиків, нікотину, ліків тощо.

Інший анонімний співрозмовник розповів виданню про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження. За його словами, одночасно там могло перебувати по шестеро-семеро людей, щонайменше четверо з них — у стані абстиненції.

“І кожен у своєму “мультику”, розмовляли з кимось. Вони (наркозалежні, — ред.) вибивали двері, буянили. Охоронці їх утихомирювали — бризкали в камеру сльозогінний газ, і всі ми тим дихали. У вбиральню, людей не виводили — для малих потреб у карцері була пляшка”, — каже анонім.

“Бабель” також переказує свідчення людей про підрив на замінованій території чоловіка, що намагався вночі втекти. Як стверджується, після того, як втікача знайшли, начальник охорони полігону, на позивний Фін, привіз його — з посіченими уламками ногами й без одного ока — і наказав пораненому стати перед строєм на коліна. Коли чоловік безсило впав на землю, Фін, як стверджується, дістав пістолет і вистрілив у напрямку лежачого — куля увійшла в землю поруч із тілом, а не в людину.

Після цього інциденту мобілізовані не бачили втікача. У “Скелі” заявили журналістам, що той під час навчання відхилився від визначеного маршруту й підірвався на невідомому пристрої, а 15 березня чоловік помер у лікарні від легенево-серцевої недостатності.

“Наша позиція проста”: як у “Скелі” відреагували на розслідування

У полку на запитання журналістів стверджували, що про побиття Олександра Жикіна почули вперше. Те, що по втікачах стріляють бойовими, заперечують. Щодо замінованого периметра Андрій Сурай, начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі», відповів так: “Якщо десь написано “міни”, не треба перевіряти це ногою”. Він також запевняє, що випадки насильства в полку не системними.

Офіс військового омбудсмена розповідав “Бабелю”, що неодноразово виїздив на полігони “Скелі” з перевірками. Однак виявити порушення прав людей на місці складно, адже територія велика. Двоє з тих, із ким анонімно спілкувалися журналісти, розповіли, що на час перевірок “найбільш побитих чи бунтівних” вивозять за межі навчального центру на декілька днів.

Вже після публікації матеріалу у “Скелі” заявили, що в ньому “порушено низку серйозних питань”, які потребують ретельного вивчення та перевірки.

“Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах”, — зазначили у полку.

Водночас там вважають, що журналісти видання звузили історію полку до окремих трагічних випадків. Зокрема, там наголосили, що з 26 згаданих у матеріалі смертей 18 сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з “хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих”.

“Командування полку готове до максимальної співпраці з правоохоронними органами, Уповноваженим із захисту прав військовослужбовців та іншими уповноваженими структурами. Ми зацікавлені у повному, об’єктивному та неупередженому встановленні всіх фактів”, — додали у “Скелі”.

На розслідування про “Скелю” відреагували у ДБР та в Офісі омбудсмана з прав людини

24 червня у Державному бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за оприлюдненими “Бабелем” фактами щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку “Скеля”. Йдеться про провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

За словами правоохоронців, тривають слідчі дії, які допоможуть встановити об’єктивну картину подій, перевірити правдивість оприлюднених фактів та з’ясувати всі обставини, про які йдеться в журналістському матеріалі.

“За результатами розслідування буде надано належну правову оцінку діям усіх людей, причетність яких до можливих правопорушень буде встановлено”, — пишуть у ДБР.

Тим часом омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що перевіряє можливі катування військовослужбовців у 425 окремому штурмовому полку “Скеля”. Для цього на місце 25 червня вирушить його моніторингова група.

Посадовець також провів робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським — саме йому безпосередньо підпорядковується 425 полк. Лубінець подякував йому “за оперативну реакцію”, адже Військова служба правопорядку, мовляв, уже працює над з’ясуванням обставин.

Нагадаємо, у Краматорську затримали начальника одного з місцевих комунальних підприємств та його підопічну. За даними слідства, вони організували схему з бронюванням військовозобовʼязаних — на цьому заробили майже 400 тисяч гривень. Нині обох підозрюють у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем.