Де лінія фронту у Донецькій області на 14 грудня 2025 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 13 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Понад 1,2 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Внаслідок цих атак є одна загибла людина, ще четверо дістали поранень. Українські сили продовжують стримувати окупантів, зокрема, на Покровському напрямку — він знову в “лідерах” за кількістю штурмів.

Росіяни били по Костянтинівці, Краматорську та Красноподіллі 13 грудня: які наслідки

Упродовж минулої доби російські війська атакували всього три населені пункти підконтрольної частини Донецької області, пишуть у поліції. Йдеться про Краматорськ, Костянтинівку та селище Красноподілля.

Загалом окупанти били по житлових кварталах та лінії фронту регіону 2 167 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 5 цивільних об’єктів, з яких 1 — житлова домівка.

Так, у Костянтинівці росіяни поцілили FPV-дроном по групі цивільних — одна людина загинула, ще двоє дістали поранень.

У Красноподіллі Покровського району через БпЛА “Герань-2” травм зазнали двоє цивільних. Окупанти пошкодили будинок.

Тим часом Краматорськ окупанти атакували тричі безпілотниками: удари стались вчора, ще один — сьогодні після опівночі. У місті фіксували руйнування багатоповерхівки та нежитлових будівель.

За даними Донецької ОВА, минулої доби з лінії фронту вдалося евакуювати ще 167 людей, у тому числі 25 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Окупанти намагалися вклинитися в українську оборону в районі Середнього та у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого й Зарічного.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили сім атак окупантів у районах Ямполя, Серебрянки та у бік Платонівки. На Краматорському напрямку війська країни-агресорки не наступали.

На Костянтинівському напрямку загарбники 19 разів атакували в районах Плещіївки, Клебан-Бика, Русиного Яру, у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного та Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 44 штурми агресора у районах Удачного, Котлиного, Новомиколаївки, Дачного та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового-Шахового, Сухецького, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку російські війська 16 разів атакували поблизу Вербового, Красногірського, Привільного та у напрямках Олександрограда, Олексіївки й Рибного.

Нагадаємо, російські інформаційні ресурси заявили, що армія країни-агресорки нібито захопила Покровськ. Втім, українські військові, які обороняють цей напрямок, наголошують: місто не перебуває під контролем РФ, а Сили оборони й надалі утримують свої позиції.