Де лінія фронту у Донецькій області на 8 березня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області за 7 березня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За минулу добу російські війська атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області майже 1,1 тисячі разів. Під ударами були, зокрема Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Святогірськ. Жертвами цих обстрілів стали 11 людей — одна загинула, ще десятеро поранені. Більше про наслідки — читайте далі.

Які міста та села обстріляли у Донецькій області 7 березня

Упродовж минулої доби під ударами російських військ були десять населених пунктів, пишуть у поліції. Зокрема, окупанти били по Дружківці, Краматорську, Миколаївці, Святогірську, Слов’янську, Олександрівці, Дмитроколиному, Святогорівці, Іверському та Заповідному.

Загалом загарбники атакували житлові квартали та лінію фронту Донеччини 1 082 рази. Руйнувань зазнали 122 цивільні обʼєкти, серед них 45 — домівки.

Так, у Заповідному внаслідок російського удару загинула цивільна, окупанти пошкодили автомобіль.

Краматорськ окупанти атакували авіабомбою “КАБ-500”, безпілотниками та артилерією. Поранень дістали 10 людей, серед них троє дітей. У місті фіксували руйнування 32 багатоповерхівок, 2 адмінбудівель, 7 магазинів, 5 закладів освіти та 37 автівок.

На Святогірськ війська країни-агресорки скинули 9 бомб “КАБ-250” — руйнувань зазнали 4 приватні домівки та 6 багатоповерхівок, адмінбудівля, торгівельних павільйонів, заклад освіти, нежитлові приміщення.

У Дружківці загарбники дроновими атаками пошкодили дві оселі та машини. Ударом БпЛА “Молнія-2” у Слов’янську росіяни зруйнували приватний будинок.

Тим часом у Миколаївці безпілотники пошкодили нежитлове приміщення та вантажний автомобіль, а у Святогорівці російський FPV-дрон поцілив по автомобілю.

Як звітують в Донецькій ОВА, за минулу добу з лінії фронту вдалося евакуювати ще 356 людей, зокрема 21 дитину.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку росіяни атакували шість разів, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, окупанти намагалися вклинитися в українську оборону у районах Середнього, Нового Миру та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби Сили оборони зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районах Платонівки, Раю-Олександрівки, Калеників, Дронівки, Закітного, Різниківки та Пазено.

На Краматорському напрямку росіяни атакували в бік Міньківки. На Костянтинівському напрямку війська країни-агресорки 15 разів атакували поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 20 штурмів загарбників в районах Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Котлиного, Удачного, Осавульського, Новопідгородного, Заповідного, Шевченка, Покровська та Гришиного.

Нагадаємо, армія РФ дедалі частіше застосовує безпілотники та намагається розширити так звану кілзону — територію, яку дрони контролюють з обох боків. Водночас українські військові кажуть, що російській піхоті поки не вдається закріпитися поза міською забудовою.