Де лінія фронту в Донецькій області на 20 жовтня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських ударів по Донецькій області, 19 жовтня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Майже 1,9 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області за минулу добу. Через ці атаки загинула одна людина, ще девʼятеро зазнали поранень. Жертвами окупантів були жителі Словʼянська, Краматорська, Райгородка, Очеретиного та Дмитро-Дарʼївки. Більше про наслідки обстрілів та ситуацію на фронтах регіону — розповідаємо далі.

Які міста та села обстріляла Росія на Донеччині 19 жовтня

Минулої доби під вогнем російських військ перебували 11 населених пунктів області, пишуть в поліції. Окупанти били по Краматорську, Слов’янську, Біленькому, Малотаранівці, Райгородку, Дмитро-Дар’ївці, Знаменівці, Новостепанівці, Очеретиному, Сергіївці та Староварварівці.

Загалом армійці країни-агресорки завдали 1 878 ударів по житлових кварталах та лінії фронту. Руйнувань зазнали 90 цивільних об’єктів, з яких 69 — житлові будинки.

У Слов’янську зафіксували 12 влучань: окупанти вдарили по житлових кварталах бомбою “КАБ-500” і двома “КАБ-250”, РСЗВ «Смерч», а ще дронами. У центрі міста загинув водій цивільного авто, ще троє мешканців зазнали поранень. Пошкоджень зазнав 41 приватний, 2 багатоквартирних будинки, гараж та 4 автомобілі.

В Очеретиному росіяни поранили хлопця 2009 року народження.

Також троє поранених – у Краматорську. Загарбники пошкодили у місті 20 приватних будинків, 2 адмінбудівлі, 2 гаражі та стільки ж цивільних авто.

У Райгородку внаслідок дронової атаки травм дістала людина на мопеді. Ще один постраждалий — у Дмитро-Дар’ївці, пошкоджень зазнала вантажівка.



У Біленькому окупанти понівечили приватний будинок, у Малотаранівці — заклад освіти, у Староварварівці — 5 приватних осель, адмінбудівлю, церкву та братську могилу, у Новостепанівці та Сергіївці — по одному автомобілю.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакували ще 296 людей, зокрема 43 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

Українські військові зупинили спроби окупантів просунутися на Лиманському напрямку, пишуть в Генштабі ЗСУ. Захисники відбили 12 атак у районах Колодязів, Діброви, Новомихайлівки, Дружелюбівки, Червоного Ставу, Зеленої Долини та Лимана.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Ямполя, Пискунівки та Миколаївки. На Краматорському напрямку — не штурмували.

На Костянтинівському напрямку зафіксували 15 атак: росіяни штурмували в районах Костянтинівки, Новоселівки, Дружківки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 21 атаку. Війська країни-агресорки атакували у районах Сергіївки та Молодецького, а також штурмували в сторону Софіївки, Вільного, Кучерового Яру, Ганнівки, Чернігівки, Добропілля та Мирного.

Нагадаємо, 122 багатоквартирних будинки у Краматорську залишаться без централізованого опалення взимку. Це домівки, які розташовані в зоні підвищеної небезпеки або ж туди не можуть подати теплоносій через пошкодження.